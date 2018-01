realIT. Japan Display a dezvoltat un senzor de amprentă invizibil integrat în sticla de protecţie a display-ului

Până în prezent, doar Synaptics are un senzor de amprentă ascuns în display pe piaţă, însă foarte curând vor începe să apară şi concurenţi.

Qualcomm a anunţat încă de anul trecut că lucrează la o soluţie bazată pe ultrasunete, pe care o va lansa la jumătatea anului 2018, iar acum Japan Display Inc.

promovează un nou concept integrat direct în sticla care protejează display-ul, folosind senzorul capacitiv pentru citire.

Soluţia Japan Display este pe cât de simplă pe atât de eficientă. Senzorul capacitiv integrat în sticla care protejează display-ul poate acum să citească şi amprenta utilizatorului, detectând impulsurile electrice produse la atingere, putând distinge astfel striaţiile pielii care formează amprenta.

Spre diferenţă de cititoarele de amprentă clasice, realizate folosind silicon, cel de la Japan Display este complet transparent şi invizibil.

Celelalte alternative de la Synaptics şi Qualcomm sugerează poziţionarea senzorului sub display. Primul foloseşte aceeaşi tehnologie pe care am întâlnit-o în alte telefoane, folosind spaţiile dintre pixeli pentru a citi amprenta, în timp ce a doua foloseşte ultrasunete pentru a oferi acelaşi rezultat. Compania japoneză nu a oferit însă detalii despre implementarea sa în smartphone-uri în mod direct, acest senzor putând fi folosit în orice fel de dispozitiv sau sistem care are o suprafaţă tactilă din sticlă, scrie go4it.ro

Momentan noii senzori de amprentă de la JDI nu sunt disponibili pentru producătorii de hardware, însă compania plănuieşte să ofere componentele celor care doresc înainte de finalul anului fiscal 2018, care se termină în luna martie a anului viitor.