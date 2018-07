realIT. ATENȚIE ce fel de parole aveți și unde le folosiți! Pirații cibernetici, pe urmele internauților

Atenție ce fel de parole aveți, unde le folosiți și cât de des le schimbați. Un programator din Statele Unite a primit o cerere de răscumpărare, în care piratul cibernetic știa parola pe care acesta o folosea în diferite conturi. Din fericire era o parolă veche spune programatorul, schimbată la un interval de timp, dar hackerul știa unde folosise acesta parola, pe ce conturi și ce accesase.

În cazul de față hackerul cerea bitcoin că să oprească șantajul și ca să nu trimită imagini compromițătoare cu programatorul pe internet sau angajatorului.

Este interesant nu numai faptul că hackerii au pus mâna pe parole reale ale conturilor în cazul de față, ci și faptul că au făcut o cercetare amănunțită înainte de a trimite mesajul de șantaj.

Woah. This is cool. A Bitcoin ransom with using what I think is passwords from a big leak. Pretty neat since people would be legit scared when they see their password. The concealed part is actually an old password I used to use. pic.twitter.com/clEYiFqvHY