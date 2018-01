realIT. Acest magazin nu are nici vânzători și nici case de marcat. Iei produsul de pe raft și pleci. E posibil acum

Singurii oameni din incintă vor fi cumpărătorii. Măsura vine cu ceva întârziere, dar vine... E un moment esenţial pentru că acest concept poate defini retailul în viitor. Poate redefini industria, poate schimba din temelii vieţile a milioane de oameni. Sistemul încă are hibe, dar aşa e la început.

Amazon Go este un magazin aproape automatizat. A fost testat mai bine de un an cu angajaţii grupului ca proiect pilot.

După ce au vizitat magazinul, jurnaliştii de la New York Times au observat că intrarea este similară cu cea de la staţiile de metrou. Sunt montate mai multe sisteme de turnicheţi - unde clientul îşi scanează contul de Amazon cu ajutorul telefonului.

Supravegherea şi diferenţierea se face printr-un sistem format din sute de camere video, care urmăreşte clienţii. În acest fel, Amazon ştie exact ce produse au fost luate de pe raft şi puse în coş.

Pe rafturi au fost, de asemenea, montaţi senzori pentru fiecare produs în parte. În cazul în care clientul se răzgândeşte şi renunţă la un produs, odată ce îl pune la loc pe raft, acesta dispare şi din coşul virtual. Pe durata cumpărăturilor, clienţii pot verifica, în contul de pe telefon, dacă ceea ce ales se regăseşte şi în coşul virtual. După terminarea cumpărăturilor, aceştia ies din magazin, iar valoarea produselor achiziţionate este achitată direct din contul Amazon.

În magazinul celor de la Amazon nu există personal. Excepţie fac câţiva angajaţi care prepară carnea într-o încăpere separată şi o persoană care se ocupă de raionul de băuturi alcoolice, acolo unde verifică dacă persoana care cumpără alcool are vârsta legală care să-i permită acest lucru.

Până la deschiderea primului Amazon Go, compania a întâmpinat dificultăţi şi nu a răspuns la câteva intrebări, scrie digi24.ro.

Dacă sistemul de supraveghere din tavan urmăreşte doar corpul clientului, nu şi trăsăturile faciale, atunci e posibil ca, în timp, să apară şi erori. Camerele pot confunda, spre exemplu, 2 persoane care au aceeaşi siluetă şi sunt îmbrăcate la fel. Mai mult, în timpul testelor, în magazin au fost aduşi mai mulţi copii care au mutat unele produse de la locul lor. Din această cauză, senzorii de pe rafturi nu au mai putut identifica corect produsele. Nu este clar deocamdată dacă Amazon va mai deschide astfel de magazine sau dacă va folosi tehnologia care stă la baza Amazon GO pentru lanţul Whole Foods, care cuprinde 500 de magazine în Statele Unite. Pentru această achiziţie, Amazon a plătit anul trecut 13,7 miliarde de dolari. De asemenea, se zvoneşte că, anul acesta, gigantul american ar putea cumpăra şi lanţul de supermarketuri Target - care are aproximativ 1800 de unităţi.