Real Madrid vrea să câştige Campionatul Mondial al Cluburilor: Tindem să cucerim trofeele

Antrenamentul echipei naţionale de fotbal înaintea partidei din Liga Naţiunilor cu San Marino // foto: publika.md

Real Madrid ţinteşte un nou trofeu! "Galacticii" își doresc să câştige Campionatul Mondial al Cluburilor, competiţie ce se va desfășura în Emiratele Arabe Unite în perioada 12-22 decembrie.



Madrilenii vor întâlni în semifinale învingătoarea partidei dintre echipa japoneză Kașima Antlers şi formaţia mexicană Deportivo Guadalajara, cunoscută cu denumirea "Chivas".



Realul a triumfat în ultimele două ediţii ale Mondialului cluburilor.



"O eventuală victorie în această competiţie va însemna multă încredere în propriile forţe. Trebuie să apărăm trofeul! Fiind jucători ai clubului Real Madrid, tindem să cucerim trofeele. Vom depune toate eforturile pentru a câştiga și acest Campionat Mondial al cluburilor, acest turneu având o importanţă mare pentru noi", a menţionat Karim Benzema, atacant Real Madrid.



"Întotdeauna ne dorim să câștigăm Liga Campionilor UEFA și ne dăm seamă că este un obiectiv dificil. Chiar mai mult, am reuşit să cucerim acest trofeu de trei ori consecutiv, iar acum vom încerca să facem asta şi la Campionatul Mondial al Cluburilor, ceea ce nu am realizat până acum. Suntem motivați să facem istorie", a precizat Raphael Varane, fundaş Real Madrid.



Mondialul Cluburilor ar putea să-şi schimbe formatul din 2021. FIFA intenţionează să-l organizeze o dată la patru ani, și nu în fiecare an, precum în prezent.



Competiţia ar urma să se joace timp de trei săptămâni în lunile iunie sau iulie, în funcţie de datele disponibile. În noul format, Campionatul Mondial al cluburilor va dura 18 zile şi va avea la start 24 de echipe.



Participantele vor fi împărţite în opt grupe a câte trei echipe, iar câştigătoarele grupelor se vor califica în sferturile de finală.