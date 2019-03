Real Madrid, Juventus şi Manchester United, la International Champions Cup 2019

, scrie agerpres.ro. Vor fi în total 18 meciuri, 12 dintre ele în Statele Unite, 4 în Asia şi 3 în Europa. în programul acestui turneu de pregătire, devenit inevitabil pentru marile cluburi europene."Ceea ce a început ca o simplă idee a devenit acum o dată importantă în calendar", a explicat cu ocazia prezentării ediţiei 2019 Charlie Stillitano, preşedintele Relevent Sports."Am fost contactaţi de zeci de cluburi care doreau să participe la această ediţie a ICC, conştiente de calitatea competiţiei disputate în faţa a zeci de mii de suporteri", adăugat americanul.Anul acesta nu va exista o reeditare a duelului dintre marile rivale Real Madid şi FC Barcelona, disputat în 2017 la Miami, în faţa a 60.000 de spectatori.Printre capetele de afiş se numără duelul dintre Bayern Munchen şi Real Madrid, programat pe 20 iulie la Houston, sau cel dintre Juventus şi Inter Milano, pe 24 iulie în China, precum şi derby-ul Madridului, între Real şi Atletico, pe 26 iulie.16 iulie: AS Roma (Italia) - Chivas Guadalajara (Mexic,), la Chicago (Illinois)17 iulie: Arsenal Londra (Anglia) - Bayern Munchen (Germania), la Carson (California)20 iulie: Manchester United (Anglia) - Inter Milano (Italia), la Singapore, Arsenal (Anglia) - AS Roma (Italia), la Charlotte (Carolina de Nord), Bayern Munchen (Germania) - Real Madrid (Spania), la Houston (Texas) şi Benfica Lisabona (Portugalia) - Chivas Guadalajara (Mexic), la Santa Clara (California).21 iulie: Juventus Torino (Italia) - Tottenham Hotspur (Anglia), la Singapore23 iulie: Real Madrid (Spania) - Arsenal Londra (Anglia), la Washington, Bayern Munchen (Anglia) - AC Milan (Italia), la Kansas City (Missouri) şi Chivas Guadalajara (Mexic) - Atletico Madrid (Spania), la Arlington (Texas)24 iulie: Juventus Torino (Italia) - Inter Milano (Italia), în China, AS Roma (Italia) - Benfica (Portugalia), la Harrison (New Jersey)25 iulie: Tottenham Hotspur (Anglia) - Manchester United (Anglia), la Shanghai (China)26 iulie: Real Madrid (Spania) - Atlético Madrid (ESP), la East Rutherford (New Jersey)28 iulie: AC Milan (Italia) - Benfica (Portugalia), la Foxborough (Massachusetts)3 august: Manchester United (Anglia) - AC Milan (Italia), la Cardiff (Ţara Galilor)4 august: Tottenham (Anglia) - Inter Milano (Italia), la Londra10 august: Atletico Madrid (Spania) - Juventus Torino (Italia), la Stockholm