REAL, CEL MAI TITRAT CLUB. Real Madrid a cucerit de 13 ori trofeul UCL

”Galacticii” au cucerit trofeul de 13 ori, acesta fiind recordul absolut al competiției, iar fiecare jucător al grupării iberice susține că este o onoare și, în același timp, o mare responsabilitate să joci la gruparea madrilenă.Capitanul Sergio Ramos joacă la Real din 2005 și de atunci a adunat 124 de meciuri în Liga Campionilor, în care a marcat 13 goluri.”În fiecare zi, în fiecare meci ne considerăm diferiți și foarte norocoși că jucăm la Real Madrid”, a spus Sergio Ramos, căpitan Real Madrid.”Aici există presiune întotdeauna. Fotbaliștii trebuie să fie cei mai buni din lume. Totuși, e o presiune enormă”, a zis Karim Benyema, atacant Real Madrid.”Clubul are o istorie fabuloasă și știam că din acest motiv vom face performanță. Este înscris în istoria și în ADN-ul acestui club”, a spus Zinedine Zidane, antrenor Real Madrid.”E o poveste de dragoste între acest trofeu și Real Madrid încă de la fondarea competiției în 1955. Face parte din DNA-ul nostru. E o provocare pentru noi an de an. Ne dorim trofeu în fiecare sezon”, a spus Florentino Perez, președinte Real Madrid.În ediția curentă a Ligii Campionilor, Real Madrid a ajuns în optimile de finală și a pierdut prima manșă cu Manchester City, pe teren propriu, scor 1-2. În martie, competiția a fost suspendată din cauza pandemiei de coronavirus, iar presa internațională anunță că UEFA planifică să reia meciurile în luna august.