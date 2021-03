Reacții dure după decizia Curții Constituționale. Bătrâncea: Hotărârea a fost una politică

Unul dintre autorii sesizării la Curtea Constituțională, Vlad Bătrâncea, susține că argumentele aduse pentru suspendarea decretului de desemnare a lui Igor Grosu la funcția de premier au fost perfecte. Potrivit lui, decizia de a recunoaște drept constituțional decretul președintelui Maia Sandu a fost influențată.



"Hotărârea curţii a fost una politică, probabil sub influenţa presiunilor politice anumite de aceea că argumente juridice erau perfecte din partea noastră. Am invocat deciziile anterioare a curţii constituţionale, jurisprudenţa curţii, am invocat chiar îndemnul curţii la un dialog veritabil. Nu a fost nici un dialog, a fost un joc. Cea mai mare problemă şi consecinţele politice a acestei situaţii sunt negative, ne aşteptăm iarăşi la un val de luptă între instituţiile parlamentului şi Preşedinţiei, ceea ce nu este bine mai ales pe seama problemelor de afară. Cineva pur şi simplu încearcă să fie mai presus decât Constituţia, decât Parlamentul într-o ţară parlamentară este o bătaie de joc.", a spus deputatul PSRM, Vlad Bătrâncea.



De altă parte, consilierul prezidențial în domeniul Justiției, Olesea Stamate, a declarat după pronunțarea Curții că "Decizia Curţii este conformă cu jurisprudenţa anterioară a curţii, o poziţie mai detailată vom prezenta pe parcursul zilei".

Menționăm că decretul președintelui Maia Sandu prin care Igor Grosu a fost desemnat la funcția de premier este constituțional. Hotărârea a fost luată astăzi de către Curtea Constituțională după examinarea în fond a sesizării venite din partea a patru deputați socialiști. Hotărârea Înaltei Curți este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare din momentul pronunțării.