Reacția viceguvernatorului BNM, Ion Sturzu: Am fost invitat la comisie după ce raportul a fost aprobat și publicat

Viceguvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu, a venit cu o reacție la faptul că ar putea fi demis din funcție de către Parlament, după audierea Raportului Comisiei de anchetă în cazul devalizării sistemului bancar.

„Precizez că până la finalizarea activității „Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare”, nici eu și nici viceguvernatorul BNM Aureliu Cincilei nu am fost invitați la audieri pentru a ni se adresa întrebări și a ni se oferi posibilitatea de a prezenta comisiei informațiile și argumentele deținute la acest subiect. De asemenea, nu ni s-a comunicat vreo acuzatie, deși comisia a activat circa patru luni, timp în care BNM și-a manifestat toată deschiderea și a prezentat comisiei toate materialele solicitate.



Personal am fost invitat la comisie abia pe 11 octombrie 2019, după ce raportul comisiei a fost aprobat și publicat, pentru a fi audiat pe 14 octombrie 2019, declarată oficial zi liberă, la ora 10.00. Din cei cinci membri ai comisiei, au fost prezenți doar domnii Alexandru Slusari și Lilian Carp. Astfel, informațiile pe care le-am furnizat comisiei nu se regăsesc în raport.



Voi preciza că și eu, și dl Aureliu Cincilei am fost numiți în funcție pe 12 iulie 2013, când situația la cele trei bănci: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A. era deja una extrem de gravă, iar în acea perioadă, inclusiv luna noiembrie 2014, nici unul dintre noi nu a patronat domeniul de supraveghere bancară.



Conform normelor interne ale BNM, fiecare viceguvernator patronează câteva domenii de activitate și, respectiv, deține putere de decizie strict referitor la domeniile pentru a căror activitate este responsabil, iar deciziile colective la nivel de Consiliu de administrație (Comitet executiv) se iau doar la prezentarea dosarului cu setul de materiale la temă de către departamentul respectiv.



În perioada post-criză, în comun cu noua echipă a BNM, ne-am implicat activ în realizarea unor reforme profunde în sectorul bancar, care au adus schimbarea totală a calității sistemului, fapt apreciat înalt atât de investitorii noi străini, cât și de comunitatea internațională", a comunicat Ion Sturzu.