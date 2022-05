REACȚIA unei membre a juriului Eurovision de la Chișinău privind nemulțumirile legate de modul în care Moldova a împărțit puncte concurenților favoriți

Locul 1 — Ucraina

Locul 2 — Marea Britanie

Locul 3 — Suedia

Locul 4 — Belgia

Locul 5 — Elveția

Locul 6 — Estonia

Locul 7 — Australia

Locul 8 — Azerbaidjan

Locul 9 — Olanda

Locul 10 — România

Locul 11 — Grecia

Locul 12 — Portugalia.

Ca să fie clar!

1. Am votat cu Inima, cu Auzul, cu Văzul, dar și pentru Mesajul pieselor (NEsilită de nimeni, NEangajată și NEmituită de nimeni, cum se insinuează pe aici), pe cât de obiectiv am știut s-o fac (în acest context, al CÂNTECULUI), cu competențele pe care le am, pe cât le pot avea.

2. Aș fi oferit Republicii Moldova punctaj maxim (ținând cont de toate criteriile menționate mai sus: inimă, auz, văz, mesaj), dacă ar fi fost voie să votăm reprezentanții noștri.

3. Piesa Ucrainei mi-a plăcut mult! Piesa României – mai puțin. Totuși, nu într-atât de puțin, ca să nu intre în primii 12 participanți (aleși de mine).

Pace și sănătate!

Această experiență ingrată mi-a confirmat, o dată în plus, că ura e mai contagioasă ca buna înțelegere, că războiul e mai lesne de aprins, decât de stins (inclusiv în noi) și că adevărul omenesc e absolut re-la-tiv", a menționat Radmila Popovici, într-o postare pe pagina sa de Facebook.