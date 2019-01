Reacția șoferilor la apelul primăriei referitor la mașinile parcate pe carosabil

Foto: publika

Autorităţile locale fac apel la bunul simţ al şoferilor. Primăria Capitalei le cere tuturor celor care au maşinile parcate pe carosabil să le mute până la ora 22. Solicitarea vine în contextul în care, la cinci zile de la ninsoarea abundentă din Chişinău, multe străzi au rămas necurăţate, din cauză că utilajele speciale nu pot interveni peste tot.



”Deși, de mai multe ori, șoferii au fost rugați să parcheze regulamentar, nu toți țin, însă, cont de aceste solicitări. Mă aflu acum pe strada Alba-Iulia din Capitală, unde, după cum vedeți, sunt mașini care nu s-au mișcat din loc de cel puțin câteva zile.”



Șoferii spun că mașini parcate pe carosabil încurcă atât circulaţia auto, cât și pietonii.



”Foarte rău, dar acum cu timpul acesta rău, eu nu știu cum să te parchezi.”



”- Mă gândesc urât de dânșii. - De ce? - Trebuie să respectăm regulile de circulație și să le dăm voie la toți să lucreze, să-și facă misiunea.”



Cei care au parcat neregulamentar se apără şi spun că nu au unde să-şi lase maşinile.



”Părere greșită am, dar unde să parcăm? Am văzut locul aici și am parcat. Dacă îmi arătați vreun loc.. dar chiar n-ai unde.”



”Nu este corect ca oamenii să-i împiedice pe muncitori să curețe zăpada. Așa nu va mai fi niciodată ordine în oraș. E nevoie de un sistem anumit, de implicarea autorităților.”



Primarul interimar, Ruslan Codreanu, a declarat că drumarii vor interveni după ora 22, pentru a nu produce ambuteiaje în orele de vârf.



”Noi înțelegem șoferii că n-au unde parca, de asta noi avem nevoie de ajutorul lor, ca să evacuăm zăpada de aici, ca să le facilităm și lor parcarea mai ușoară”, a declarat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



În această noapte, muncitorii de la Exdrupo vor lucra pe principalele artere din toate sectoarele din Capitală, printre care străzile Pușkin, București, Kiev, Alecu Russo și bulevardul Mircea cel Bătrân.