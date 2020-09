Reacția PRO MOLDOVA după ce Adrian Candu nu a fost înregistrat de CEC la funcţia de preşedinte

Atestăm primul act de trădare a intereselor alegătorilor din această campanie pentru prezidențiale. Avem toată certitudinea că decizia abuzivă de scoatere a candidatului PRO MOLDOVA din cursa electorală este primul pas în compromiterea caracterului liber și democratic al alegerilor și fraudarea rezultatelor pentru asigurarea, contrar votului cetățenilor, a unui nou mandat pentru Igor Dodon.



Câteva sute de susținători ai lui Andrian Candu au protestat, astăzi, la CEC împotriva abuzurilor comise de instituție și fraudarea alegerilor. 5 membri ai Comisiei Electorale Centrale au ignorat voința a 25 de mii de cetățeni cu drept de vot care, prin semnătură, au susținut candidatul Andrian Candu. CEC a admis erori grave în prelucrarea datelor, precum și interpretarea, conform indicațiilor politice, a normelor legale.



În numai câteva zile, actuala autoritate electorală a reușit să schimonosească regulile de finanțare a candidaților în favoarea unuia, să compromită sistemul de înregistrare prealabilă și să elimine fără temei legal un candidat din cursă. Este o performanță greu de repetat dacă notăm că nici măcar nu am intrat în campanie. Vom acționa în judecată și sperăm că mâna lui Dodon nu a ajuns încă la Curtea de Apel, a declarat Andrian Candu, după anunțarea deciziei CEC.



Dodon se teme de Candu, orice ar arăta sondajele lui. Se teme pentru că Andrian Candu și echipa PRO au clătinat în ultima jumătate de an scaunul pe care s-a instalat. Anume noi am pus degetul pe rană și am arătat întregii țări ce fricos și nepriceput este actualul președinte și administrația sa de buzunar. Prin probele PRO MOLDOVA, partenerii din afară a lui Dodon au văzut lașitatea și slăbiciunea acestuia. Iată de ce Andrian Candu este oponentul de care se teme Dodon și gașca sa. Iată de adevăratul motiv din care ni se încalcă dreptul de a fi aleși, a declarat conducătorul grupului de inițiativă Sergiu Sârbu.



PRO MOLDOVA constată fraudarea algerilor, aplicarea dublelor standarde de către CEC, inclusiv lipsa de reacție a autorității electorale față de apariția, la această oră, a billboardurilor, foilor volante și postere cu realizări ale guvernărilor anterioare, asumate de anumiți candidați, schimbarea subită a regulilor de joc.



Vom rămâne activi și vom contabiliza fiecare greșeală a CEC și autorităților. Vom comunica foarte mult cu partenerii internaționali, observatori și oameni pentru a le explica cum regimul le fură votul și fraudează alegerile.