REACȚIA premierului și a opoziției privind decizia Curții Constituționale

Prim-ministrul Ion Chicu susține că Guvernul a ținut cont de toate procedurile atunci când și-a asumat răspunderea pe legea privind măsurile instituite în perioada de urgenţă.



"Curtea a decis, înseamnă că așa este corect. Din câte cunosc și înțeleg, Guvernul a aprobat, și-a asumat această responsabilitate, eu am fost în Parlament să prezint proiectul, la care etapă nu s-a respectat procedura, urmează să vedem decizia Curții. Noi am respectat, în opinia noastră, tot. O să vedem ce scrie în partea motivațională", a declarat premierul.



De cealaltă parte, reprezentanții opoziției consideră că Înalta Curte a făcut dreptate și au cerut Guvernului să respecte prevederile legale. Partidele care au sesizat Curtea Constituțională susţin că legea nu are nimic în comun cu pandemia de COVID-19.



"Procedura de asumare și răspundere nu a fost respectată pentru că Parlamentul nu s-a întrunit legal și nu a avut cvorum din cauza că acești domni care se află la guvernare și în majoritatea parlamentară au decis să boicoteze și să nu vină. Un circ, o șaradă nimic altceva, un spectacol de prost gust", a menționat Andrian Candu, președinte PRO MODLOVA.



"A fost o lovitură, a fost o palmă grea dată lui Chicu și lui Dodon, a fost o palmă grea dată acestei majorități. A fost o demonstrație că se poate, atunci când se vrea, când se dorește se poate să respectăm legea, se poate să fim cu toții egali în fața legii", a precizat Andrei Năstase, lider PPDA.



Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu a scris pe facebook că prin această decizie, Curtea Constituțională a constatat sfidarea Constituției de către Guvern și majoritatea parlamentară PDM-PSRM. Liderul PAS mai scrie că, în opinia ei, aşa-zisa asumare guvernamentală nu a fost decât un joc politic ieftin.



Președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, a criticat opoziția. Deputatul socialist a scris pe Facebook că prin decizia Curţii au pierdut toți cetățenii, inclusiv cele câteva zeci de mii de angajați din sectorul HoReCa, care urmau să beneficieze de facilități.

Președintele Igor Dodon nu a venit, deocamdată, cu un comentariu.