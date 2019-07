Reacția oamenilor după ce au fost furate coroanele de bronz de la intrarea în Complexul Memorial Eternitate

Poliţiştii nu au dat încă de urma indivizilor care au furat cele două coroane de bronz de la intrarea în Complexul Memorial ”Eternitate” din Chişinău.

Incidentul a avut loc la începutul săptămânii, iar oamenii legii au fost sesizaţi despre lipsa coroanelor de către un trecător.



Cele două coroane, de culoare neagră, erau instalate pe stâlpii de la intrarea în curtea Memorialului. Deoarece erau foarte grele, poliţiştii cred că acestea au fost sustrase de mai multe persoane.



Cei care se plimbă prin parcul unde se află complexul memorial sunt indignaţi şi spun că un astfel de act de vandalism este de neacceptat.



"Nu am simţ. Să furi de la amintiri. Cei care şi-au dat viaţa pentru ca să trăim fericiţi. Vandalism curat."



"Ne plimbăm pe aici, este vesel, putem merge cu bicicletele, copiii se joacă. E groaznic că au furat coroanele, erau frumoase. Trebuie să le fie ruşine. Cred că sunt oamenii care nu au bani, nu vor să muncească. S-au folosit de ele. Dar sunt sigură că undeva trebuie să fie cameră video şi o să-i găsească. Nu se poate altfel."



Alţii spun că în ultimul timp nu au mai observat patrule militare sau ale forţelor de ordine în zona memorialului.



"Trebuie să lucreze şi noaptea cum lucrau înainte de serviciu. Avem şcoala de poliţie, este armată, este. Să pună oameni de serviciu, măcar noaptea, dacă nu ziua. Nu o să fie atâtea porcării."



"Acum nu îi văd, dar până acum aici erau carabinierii. Săptămâna trecută nu i-am văzut. Poate de asta, până acum era linişte."



Am sunat la Ministerul Apărării pentru a obţine mai multe informaţii despre acest caz, inclusiv dacă coroanele erau din bronz şi cât au costat, dar am fost rugaţi să ne adresăm cu o solicitare scrisă.

Serviciul de presă nu a vrut să ne spună nici dacă soldaţii mai păzesc parcul sau nu. Inspectoratului de Poliție al sectorului Centru a înregistrat cazul, dar deocamdată nicio persoană nu a fost reţinută.

Cei care vor fi găsiţi vinovaţi riscă până la patru ani de închisoare. Construit în anii '70, Memorialul Eternitate este închinat victoriei asupra fascismului.