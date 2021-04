REACȚIA moldovenilor, după ce președintele țării a prezentat raportul de activitate pentru o sută de zile de mandat

Șeful statului, Maia Sandu, trebuie să se implice mai mult în soluționarea problemelor din țară. O spun mai mulți cetățeni după ce președintele a prezentat raportul de activitate în cele 100 de zile de mandat. Alții însă cred că Sandu a reușit în acest timp să promoveze Moldova pe plan extern şi să obţină ajutor umanitar în lupta cu pandemia.



"Este foarte bravo în ceea ce a reuşit în timp de trei luni. S-a întâlnit cu oameni importanţi din afara ţării şi a creat unele relaţii cu perspectivă, a adus ceva fonduri din România", a spus o femeie.



"Eu o susţin în toate şi îmi pare că e cel mai onest preşedinte pe care l-am avut. Are şanse şi timp ca să demonstreze că e cu poporul", a menționat o altă femeie.



"Nu poţi să spui că de la Maia trebuie ceva să aştepţi, trebuie şi Maia să aibă banda ei", a spus un bărbat.



"Am fi dorit mai mult să ia decizii să avem rezultate, dar ne-am dezamăgit puţin, s-ar putea mai mult, am aşteptat mai mult. Să ia decizii mai bune pentru pensionari, oameni în etate", a menționat o femie.



Unii moldoveni spun că au așteptări mai mari în ce privește lupta împotriva corupției:



"Parlamentarii sunt tot aleşi de popor, îi numesc criminali, criminalii trebuie arestaţi. La serviciu toţi trebuie să îşi facă treaba şi unul şi altul şi toţi cei 101".



Subiectul dizolvării Parlamentului şi declanșarea alegerilor anticipate a împărțit oamenii în tabere diferite.



"Aşteptările personal pentru mine vor fi după opt luni, un an de zile. După situaţia care e în ţară şi ce a fost în urmă eu socot că e devreme. Dumneaei face un pas foarte bun în viitor", a precizat o femeie.



"Dumneaei cam prea multă ambiţie are, aici trebuie să fii mai flexibil şi să te gândeşti la popor, dacă s-ar gândi la popor ar putea face ceva. Nu este situaţia de alegeri anticipate absolut, iarăşi bani cheltuiţi pe spatele poporului", a spus o femeie.



În raportul de activitate pentru 100 de zile, şeful statului a indicat 44 de realizări. Maia Sandu a fost învestită în funcţie în data de 24 decembrie 2020.

