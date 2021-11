REACȚIA ministrului de Externe la criticile şi solicitările mai multor partide unioniste de a-şi da demisia

Ministrul Afacerilor Externe, Nicu Popescu, a reacţionat la criticile şi solicitările mai multor partide unioniste de a-şi da demisia, după ce a declarat la un post radio rusesc că majoritatea moldovenilor nu îşi doresc unirea cu România. Oficialul a dat de înţeles că îşi menţine poziţia şi nu are de gând să demisioneze.



"Este foarte surprinzătoare această reacţie în condiţiile în care absolut deschis am vorbit de relaţia absolut specială pe care o avem cu România. Cu toţii ştim care este configuraţia Parlamentului de la Chişinău, care este mandatul oferit Guvernului. Este un mandat de unificare a cetăţenilor pe o platformă de îmbunătăţire a guvernării statului nostru, de apropiere de UE şi în acţiunile mele mă ghidez de acest mandat.", a declarat Nicu Popescu, ministrul de Externe.



În urmă cu câteva zile, ministrul de Externe a spus la postul de radio "Эхо Москвы" că majoritatea moldovenilor nu îşi doresc unirea cu România, iar el militează pentru o Moldovă independentă.



- Ce părere aveţi despre Unirea cu România?

- Cei mai mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova nu-şi doresc Unirea cu România. Am constatat acest lucru încă din mandatul precedent.

- În ce sens?

- România a fost prima ţară care a recunoscut independenţa Republicii Moldova, de aceea nici nu se pune în discuţie acest subiect. Eu, de exemplu, sunt pentru o Moldovă independentă."



După aceste declaraţii, luni, câţiva simpatizanţi ai Partidului Unităţii Naţionale s-au adunat în faţa sediului Ministerului de Externe unde au instalat un tricolor, au difuzat muzică sovietică şi i-au cerut demisia lui Nicu Popescu.



Şi cei de la Alianţa pentru Unirea Românilor s-au alăturat demersului. Ei susţin că "Subiectul Unirii nu a fost supus unui referendum pentru a putea furniza informația cu privire la preferințele moldovenilor. Ceea ce a declarat Popescu este pur subiectiv, speculație, care nu are niciun substrat factologic."

Şi preşedintele interimar al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, s-a arătat nedumerit de declaraţiile lui Popescu.

„Eu n-am crezut, nu cred și nici nu voi putea crede vreodată în cei care apără interesele Kremlinului și nu ale neamului nostru românesc!" , a scris Ghimpu pe Facebook.