Reacția Maiei Sandu la imaginile cu Mihail Saakașvili: Îndemn autoritățile georgiene să-i ofere de urgență acces la tratament medical vital în străinătate

Președintele Maia Sandu a venit cu un mesaj, după apariția online, în stare gravă a fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, aflat în detenție.

„Profund tulburată de imaginile înspăimântătoare ale lui Saakașvili în instanță, care dezvăluie o deteriorare gravă a sănătății sale în timpul detenției. Solicit autorităților georgiene să-și prioritizeze bunăstarea și să furnizeze urgent acces la tratament medical vital în străinătate”, a scris Maia Sandu, pe Twitter.

Deeply disturbed by the distressing images of @SaakashviliM in court, revealing severe health deterioration during his time in prison. Urging Georgian authorities to prioritize his well-being and urgently provide access to vital medical treatment abroad.