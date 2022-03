REACȚIA lui Zelenski, după ce Curtea Internațională de Justiție de la Haga a decis că Rusia trebuie să oprească imediat ofensiva în Ucraina

Rusia trebuie să se conformeze imediat. Este declarația președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, după ce Curtea Internațională de Justiție de la Haga a decis că Rusia trebuie să oprească imediat ofensiva în Ucraina.

Într-un mesaj pe Twitter Volodimir Zelenski a menționat că Ucraina a obținut o victorie deplină în procesul împotriva Rusiei de la Curtea Internațională de Justiție.

"CIJ a ordonat oprirea imediată a invaziei. Ordinul este obligatoriu, conform Dreptului internațional. Rusia trebuie să se conformeze imediat. Ignorarea ordinului va izola și mai mult Rusia", a menționat președintele Ucrainei.

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further