Reacţia lui Victor Gaiciuc la moţiunea de cenzură: Nu le voi răspunde acestor demagogi pentru că ei nu răspunsuri caută, dar spectacol în Parlament

Nu le voi răspunde acestor demagogi pentru că ei nu răspunsuri caută, dar spectacol în Parlament. Acesta este reacţia ministrul Apărării, Victor Gaiciuc, privind moţiunea de cenzură depusă împotriva sa. Acesta a scris o postare pe Facebook în acest sens.

"Un grup de politicieni demagogi din Blocul ACUM încearcă să-şi justifice în faţa cetăţenilor lipsa de activitate parlamentară şi criza de idei în care se află, prin inventarea de false pretexte pentru moțiuni în Parlament.

Aşa cum ştiţi cu toţii, la sfârşitul săptămânii trecute aceştia au înaintat o moţiune împotriva mea, folosind în mod manipulator pasaje dintr-un discurs mai vechi, pe care l-am ţinut în anul 2016. Pe de o parte, mă bucur când văd că asta e tot ce pot face aceşti politicieni, să caute cu lupa cuvinte din discursuri vechi de care să se lege, asta arată că nu au altceva să reproşeze profesional echipei noastre guvernamentale.



Pe de altă parte, mă întristează să văd cum nişte parlamentari din Blocul ACUM plătiţi să facă legi pentru o viaţă mai bună a cetăţenilor, fac circ geopolitic pe banii cetăţenilor şi se joacă de-a deputații. Nu le voi răspunde acestor demagogi pentru că ei nu răspunsuri caută, dar spectacol în Parlament. Răspunsuri vor primi în alegeri de la cetăţeni, care le vor da calificative pentru modul în care au desenat moțiuni, în loc să se ocupe de problemele lor reale. Sunt dator însă să lămuresc acest subiect în faţa societăţii, a cetăţenilor care au dreptul la o corectă informare. În anul 2016 am participat la conferința științifică națională „Biserica ortodoxă din Moldova și statul. Credință și cunoaștere”, organizată de Academia de Științe a Republicii Moldova.



În luarea mea de cuvânt, în cadrul evenimentului respectiv, am vorbit audienţei despre forța spiritului unei armate, despre faptul că motivația cu care militarii îşi îndeplinesc misiunile este mai puternică uneori decât dotarea tehnică pe care o au. În acest context am dat şi exemplul unor armate mici ca număr, poate nu foarte dotate tehnic, dar a căror motivaţie în luptă a fost foarte mare. Aici a fost şi o referire la Donbas, pe lângă alte exemple, fără a da calificative de un fel sau altul. (Puteţi viziona discursul integral accesând link-ul de la finalul postării). Asta e tot şi nimic mai mult, iar dacă exprimarea mea în acel pasaj nu a fost suficient de clară şi ar fi putut naşte întrebări, se putea viziona întregul discurs şi s-ar fi evitat speculaţiile şi manipulările.



Însă, în mod intenționat, autorii moțiunii au furnizat doar un pasaj din acel discurs, încercând să manipuleze opinia publică, să inducă in eroare societatea prin scoaterea din context a ideilor pe care le-am expus în cadrul conferinței respective. O spun clar, ca să nu mai fie loc de speculaţii: ca cetățean, militar în rezervă și ministru al Apărării, am respectat și voi respecta întotdeauna integritatea teritorială a Ucrainei.



Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a contribui la buna cooperare între Republica Moldova şi Ucraina, pentru ca împreună să contribuim la întărirea securităţii în regiune, în interesul cetăţenilor noştri, cărora avem datoria să le asigurăm un trai în liniște şi pace.

Iar celor care încearcă să dezbine societatea cu astfel de moțiuni manipulatoare, le transmit că vor eșua în demersul lor îndreptat împotriva cetăţenilor şi a țării, Armata Națională nu se va lăsa atrasă în astfel de show-uri politice, dar va continua să rămână doar în slujba cetăţenilor săi. În timp ce deputații Blocului ACUM muncesc din răsputeri să dezbine ţara, noi vom munci să o întărim şi să o apărăm!", a scris Victor Gaiciuc.