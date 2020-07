REACŢIA lui Pavel Filip privind acuzaţiile potrivit cărora el şi familia lui ar sta în spatele privatizării "Casei Presei"

Preşedintele PDM, Pavel Filip, susţine că nu este implicat în privatizarea "Casei Presei" și nu figurează în niciun dosar. Poziția liderului democrat ne-a fost prezentată ca răspuns la solicitarea de a comenta informaţiile apărute în presă, potrivit cărora el şi familia lui ar sta în spatele privatizării "Casei Presei". Demersul nostru a fost făcut în contextul în care CNA a propus Procuraturii Anticorupţie finalizarea urmării penale în acest dosar.

L-am sunat de mai multe ori pe președintele PDM pentru o reacţie, dar acesta nu ne-a răspuns la apeluri. În schimb, după ce am expediat o solicitare oficială, reprezentații serviciului de presă al formaţiunii ne-au transmis comentariul lui Pavel Filip, care susţine că informaţiile privind implicarea sa în privatizarea "Casei Presei" sunt lansate de adversarii săi politici şi că nici el, nici rudele sale nu au comis vreo ilegalitate şi nu figurează în niciun dosar.



Centrul Naţional Anticorupţie a cerut clasarea dosarului privatizării "Casei Presei". Am încercat să obţinem mai multe amănunte de la ofițerul de presă al CNA, Angela Starinschi, însă ea ne-a spus că Procuratura Anticorupție este responsabilă acum de acest caz. Totodată, şi şeful interimar al instituţiei, Sergiu Gavajuc, a refuzat să ne ofere mai multe detalii, din motiv că ancheta este încă în desfășurare.



"Centrul Național Anticorupție a prezentat cauza penală pentru finalizare procurorului care conduce urmărirea penală. În acest moment, procurorul urmează să ia o decizie în 15 zile. - Acolo figurează numele domnului Filip și feciorului lui? - ... Eu nu cunosc atât de bine materialele dosarului", a menţionat Sergiu Gavajuc, șef interimar al Procuraturii Anticorupție.



La începutul acestui an, jurnaliștii de la "RISE Moldova" au publicat o investigație în care au relatat despre faptul că fosta cantină a Cancelariei de Stat a fost înstrăinată din proprietatea statului cu doar nouă milioane de lei, iar două mii de metri pătrați din sediul "Casei Presei" au fost privatizați cu 16 milioane de lei, la începutul lui 2019. Prețul ar fi fost mult mai mic decât cel de piață, iar cumpărătorii reprezentau trei firme nou create și fără venituri.

Tot atunci presa scria că aceste tranzacții ar avea legătură cu familia lui Pavel Filip, mai exact cu fiul acestuia, iar statul ar fi fost deposedat de aceste bunuri în perioada când actualul lider democrat ocupa funcția de premier.

Și publicația "Timpul" a venit cu detalii despre aceste tranzacții. Astfel, potrivit sursei, banii cu care au fost realizate aceste operațiuni ar fi avut o proveniență dubioasă, fiind declarați la vama din țara noastră, după vizite scurte la București și Moscova, însă nu și în statele de unde ar fi fost aduși, ceea ce ar demonstra o șmecherie la mijloc pentru legalizarea unor bani aflați în interiorul ţării.

În luna iulie a anului trecut, a fost pornită o urmărire penală pe faptul înstrăinării întreprinderii de stat "Casa Presei" şi fostei cantine a Guvernului.