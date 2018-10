Reacția lui Pavel Filip, după ce autoritățile din Telenești au cerut să nu fie puse întrebări la vizita Guvernului

Pavel Filip s-a aratat nemulțumit de "excesul de zel" pe care-l au unele instituții. Asta după ce premierul a anunțat că va pleca vineri într-o vizită la Telenești, iar Direcția de Educație din raion a dat indicații să nu fie puse întrebări.

Oficialul a cerut Cancelariei de Stat să ia măsuri cu privire la aceste fapte.

"Am văzut pe rețelele de socializare. Noi avem planificată ieșirea la Telenești pe ziua de vineri. Am văzut Direcția de Educație din acest raion, cu indicații către toate instituțiile să vină, să nu pună întrebări. Eu rog fără exces de zel, noi niciodată nu am mers în teritoriu să ne vedem doar cu oamenii, am mers să le ascultăm problemele și să le rezolvăm problemele care sunt acolo. Eu nu am solicitat niciodată să creeze condiții călduroase și bune, dimpotrivă, ne ducem să muncim acolo. De aceea eu vă rog, Cancelaria de Stat, vorbiți, câteodată fac exces de zel din punctul meu de vedere , lucru care nu face bine nimănui", a spus premierul Pavel Filip.