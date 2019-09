Reacţia lui Jardan, după ce procurorul Robu a cerut ridicarea imunităţii deputatului: Nu am de gând să mă ascund sau să plec

Nu am de gând să mă ascund sau să plec, pentru că nu am absolut motive să fac acest lucru. Este reacţia deputatului Partidului Şor, Petru Jardan, după ce procurorul Dumitru Robu a solicitat ridicarea imunităţii deputatului.

"Astăzi am aflat că Procuratura a solicitat ridicarea imunității mele în Parlamentul Republicii Moldova. Pentru a preveni orice insinuări în adresa persoanei mele, vreau să precizez că la moment mă aflu în România, dar revin în țară luni sau marți. Nu am de gând să mă ascund sau să plec, pentru că nu am absolut motive să fac acest lucru", a menţionat Jardan, într-o postare pe Facebook.