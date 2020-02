REACŢIA lui Glavan, Babuc şi Ciubuc, după ce şase deputaţi democraţi au anunţat că părăsesc PDM

Vicepreşedintele proaspăt ales al PDM, Ruxanda Glavan, susţine că supărarea acestui grup s-a văzut după ce unii dintre ei nu s-ar regăsit în conducerea formaţiunii după recentul Consiliu Politic.



"Decizia de astăzi, pentru mine, este una surprinzătoare, dar pe de altă parte, după Consiliul Politic de sâmbătă este previzibilă, pentru că am înţeles că au rămas supăraţi pentru că nu se mai regăsesc în conducerea partidului. Cel puţin, pentru, mine, nu este de înţeles, pentru că eu şi mulţi colegi am fost în stiuaţia în care am pierdut o funcţie politică sau publică, pentru că aşa a fost decizia partidului şi consider că frustrările personale legate de anumite funcţii nu trebuie să afecteze structura partidului."Astăzi este prematur să discutăm despre oricare coaliţie", a menţionat Ruxanda Glavan.



Şi alţi deputaţi democraţi susţin că pasul colegilor a fost o chestie previzibilă.



"Era o chestie previzibilă, deşi, sigur că e regretabilă pentru un partid şi o fracţiune. Nu este un moment de mare bucurie, dar trebuie să vă spun că personal cred că era de aşteptat asemenea lucru. De ce spuneţi că a fost previzibilă? – De aceea сă m-am gândit la treaba asta când am văzut poza dlui Candu şi a dlui Sîrbu alături de dl Rotschield. Şi mă gândeam oare de ce. Când se va negocia, acest lucru se va face numai după obţinerea unui mandate de la Consiliul Naţional Politic. De aceea, orice speculaţii ale colegilor noştri că acest lucru sau acest pas s-a făcut în virtutea unor discuţii, repet încă o data, inexistente cu privire la o alianţă cu socialiştii, sunt doar nişte invenţii care vin să acopere cu totul alte intenţii", a punctat Monica Babuc, deputat PDM.

Şi deputatul PDM Nicolae Ciubuc a venit cu o reacţie: "Nu se face nicio presiune, sunt doar nişte declaraţii pe alocuri chiar aberante. Urmează să discutăm cu colegii pentru a veni cu o concluzie oficială vizavi de acest subiect. Noi nu facem coaliţie cu nimeni. Nu facem. Noi urmează să discutăm".

PUBLIKA.MD aminteşte că şase deputaţi democraţi au anunţat astăzi că părăsesc partidul şi fracţiunea şi creează un grup parlamentar. Este vorba de Andrian Candu, Eleonora Graur, Grigore Repeşciuc, Sergiu Sîrbu, Vladimir Cebotari şi Corneliu Padnevici. Aceştia acuză conducerea formaţiunii de jocuri de culise şi negocieri pe sub masă, care dezamăgesc membrii de partid şi electoratul.