REACŢIA lui Emmanuel Macron, după ce a fost pălmuit, în timpul turneului său din Franţa

Întrebat dacă se teme să mai aibă contacte cu cetăţenii, preşedintele Franţei a răspuns: "Nu, deloc. De altfel, am continuat să salut persoanele prezente care se aflau lângă acel domn şi am făcut poze cu ele. Am continuat şi voi continua. Nu mă va opri nimic".

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a fost agresat de un individ, marţi, în cursul unei deplasări, iar agenţii serviciilor de securitate au anunţat reţinerea a doi suspecţi după incident. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite pe care Emmanuel Macron a efectuat-o în localitatea Tain-l'Hermitage, situată în regiunea Drôme, în sud-estul Franţei.

Un individ a părut să îl pălmuiască pe Emmanuel Macron în timp ce preşedintele dădea mâna cu el.