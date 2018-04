Reacția lui Buffon după ce a fost eliminat în minutul 93: El nu are inimă, are în loc de inimă un coş de gunoi

Portarul echipei Juventus Torino, Gianluigi Buffon, a criticat prestaţia arbitrului englez Michael Oliver la meciul cu Real Madrid, după ce centralul a acordat un penalti pentru madrileni în minutul 90+3, fază la care l-a eliminat pe goalkeeper-ul italian, scrie digi24.ro.

"Sunt foarte mândru că fac parte din această echipă. Am realizat ceva incredibil, deşi eram într-o situaţie imposibilă. Ultima acţiune? Arbitrul a fluierat un fault pe care doar el l-a văzut. El nu are inimă, are în loc de inimă un coş de gunoi. Dacă nu ai personalitate şi curaj, atunci du-te în tribune şi urmăreşte meciul alături de soţie cu un Sprite şi chipsuri. Este nevoie de o anumită sensibilitate pentru a înţelege importanţa anumitor momente în teren", a declarat Buffon, după meciul de la Madrid.

Formaţia Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, deşi a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de Juventus Torino, în manşa secundă a sferturilor competiţiei. Italienii au condus cu 3-0, astfel că ar fi putut să răstoarne situaţia din tur, când au pierdut cu 0-3.

Juventus a înscris prin Mandzukic ‘2, ’37 şi Matuidi ’61.

În minutul 90+3, de la Juventus a fost eliminat portarul Gianluigi Buffon pentru proteste după acordarea unui penalti pentru o intervenţie a lui Benatia la Lucas Vasquez. Pe teren a fost introdus Szczesny, în locul lui Higuain, iar Cristiano Ronaldo a transformat în minutul 90+8 penaltiul care i-a adus echipei Real Madrid calificarea.

Observator de arbitri la partida de la Madrid a fost Alexandru Deaconu.