REACȚIA lui Alexandru Jizdan, după ce PCCOCS și SIS au efectuat percheziții la domiciliul său

Fostul ministru de Interne Alexandru Jizdan a venit cu o reacție și precizări, după ce PCCOCS și SIS au efectuat percheziții la domiciliul său.

"Astăzi au fost efectuate percheziții la domiciliul familiei mele, acasă la mama mea și în alte câteva locații. Aceste acțiuni au loc în baza unui dosar inițiat la data de 2 iunie 2022, cu privire la o pretinsă îmbogățire ilicită și fals în acte, fapt care a tot fost verificat și investigat prin diferite metode de instituțiile statului, în ultimii 3 ani. Am fost cooperant toată această perioadă și am oferit toate informațiile necesare pentru a face claritate. Unii “factori de decizie” au insistat totuși să fie dispuse acțiuni “mai cu impact” în acest sens. Azi dimineață am primit procurorii și ofițerii SIS acasă și am oferit tot terenul necesar pentru ca ei să-și facă meseria așa cum dictează legea", a menționat Alexandru Jizdan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.