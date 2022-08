REACȚIA lui Alexandr Stoianoglo la faptul că ar putea fi cercetat penal pentru îmbogăţire ilicită şi spălare de bani

"Aș dori să reamintesc tuturor că am devenit procuror general la sfârșitul lunii noiembrie 2019. Apartamentul fiicei mele în cauză a fost achiziționat în 2015, când nu eram nici procuror general, nici membru al Parlamentului sau oficial. Prin urmare, nu pot fi deloc subiectul acestei crime. Din câte înțeleg, actuala guvernare a decis să-mi verifice toată viața și să găsească ceva.

În al doilea rând, chiar și o analiză superficială a declarațiilor mele personale arată că salariul meu în timpul mandatului meu în Parlament (2009-2014) depășește cu mult costul apartamentului achiziționat.

În al treilea rând eu și soția suntem singurii copii ai părinților noștri, care au muncit toată viața și în ultimii 15-20 de ani au primit suplimentar pensie. Eu și familia mea locuim într-un apartament pe care l-am primit de la stat, case, vile, imobiliare scumpe nu am și nu am avut niciodată. Mașina pe care o folosesc din 2005. Pot spune tuturor că nu am luat nimic de la nimeni și nu datorez nimic nimănui. (...)", a menționat Stoianoglo.