REACŢIA Kremlinului privind Unitatea GRU care ar duce o campanie coordonată de destabilizare a Europei

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat drept ficţiune informaţiile publicate săptămâna aceasta în ziarul american The New York Times despre "unitatea specială a GRU 29155", care ar duce o campanie coordonată de destabilizare a Europei prin toate mijloacele aflate la dispoziţia unor astfel de structuri de elită - misiuni subversive, explozii, asasinate şi altele, dar media independente ruse au dat de urmele acesteia şi susţin că ea într-adevăr există, potrivit portalului newsru.com, preluat de Agerpres.

Cotidianul The New York Times scrie că această unitate de elită a GRU (Serviciul de informaţii al armatei ruse) s-ar afla în spatele otrăvirii fostului agent rus Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia la Salisbury (Anglia) în 2018, a tentativei de lovitură de stat în Muntenegru în toamna anului 2016, a încercărilor de eliminare a unor 'indezirabili' în Bulgaria în 2015 şi a campaniei de destabilizare a Republicii Moldova.



"Astfel de articole fac parte, să zicem, din categoria pulp fiction. Preşedintele (Vladimir) Putin a spus în repetate rânduri că Moscova este interesată să construiască relaţii bune cu Europa în ansamblul ei şi cu ţările europene pe o bază bilaterală. Acest lucru a fost spus şi confirmat în mod repetat de către noi", a reacţionat Peskov, citat de agenţia de presă RIA Novosti.



Cu toate acestea, unitatea militară cu nr.29155 într-adevăr există, ea fiind înregistrată ca persoană juridică distinctă şi lăsând urme în diverse baze de date, potrivit presei ruse.



De exemplu, în baza de date "SPARK" (un ghid de informaţii privind agenţi cu activităţi economice) se poate afla adresa exactă a unităţii - Moscova, Severnoie Izmailovo, str. Parkovaia 11, bl.38 "a". La activitate principală este trecută ''asigurarea securităţii militare''. Ea aparţine 100% Ministerului Apărării rus, informează publicaţia online independentă Znak.com, care a încercat să verifice veridicitatea informaţiilor apărute în cotidianul american.



Comandant al acestei unităţi de elită este într-adevăr, aşa cum susţine şi NYT, generalul Andrei Averianov, care ocupă acest post din 23 aprilie 2013, relatează publicaţia rusă citată.



Din 2009 până în 2013, această structură l-a avut ca şef pe Dmitri Proniaghin, deţinătorul ordinului Erou al Rusiei, distincţie deţinută şi de Averianov.



Potrivit bazei de date ''SPARK'', instituţia federală de stat (Federalinoie Kazionnoie Ucirejdenie, FKU), ''Unitatea militară 29155'' nu a participat niciodată la licitaţii, nu există date despre activitatea sa de producţie şi nu a figurat în procese de arbitraj.



Pe site-ul "Voinskieciasti.rf" ("Unităţimilitare.ru") există doar fotografii cu câteva clădiri ale acestei structuri, a cărei destinaţie nu se specifică.



În iulie 2018, Radio Svoboda - antena rusă a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) - a făcut publică o investigaţie de presă despre 12 ofiţeri-hackeri din cadrul GRU, pe care Occidentul îi consideră ca fiind implicaţi în ingerinţa Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA în 2016. Jurnaliştii ruşi descoperiseră atunci un ordin datând din 20 martie 2012, semnat de fostul ministru al apărării Anatoli Serdiukov, care reglementează plata unor indemnizaţii pentru personalul militar 'pentru merite deosebite în activitate'. În acest document figurează şi unitatea 29155.



La acea vreme, Radio Svoboda considera că această unitate ar face parte din centrul 161 de formare a specialiştilor GRU, având aceeaşi adresă cu unitatea 29155 - Moscova, str.Parkovaia 11, bl.38 "a". O informaţie similară se regăseşte şi în alte baze de date, notează newsru.com.



Conform ziarului american, această unitate ar funcţionează de cel puţin 10 ani, deşi a intrat abia recent în atenţia agenţiile de securitate occidentale.



Un ofiţer GRU în rezervă, familiarizat cu activitatea unităţii 29155, a declarat - sub rezerva anonimatului - pentru newsru.com că membrii săi sunt specializaţi în efectuarea de misiuni subversive, desfăşurate în grupuri sau câte unul, inclusiv ''explozii, asasinate etc''. "Sunt băieţi serioşi", remarcă el. În 2012, unitatea 29155 a fost una din cele trei structuri care au început să primească bonusuri de la Ministerul Apărării pentru "merite deosebite în activitatea militară". Celelalte două sunt unitatea 74455, acuzată de SUA de amestec în alegerile din 2016, şi unitatea 99450, ai cărei ofiţeri au participat în 2014 la anexarea Crimeii.