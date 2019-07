REACŢIA INJ la acuzaţiile şi presiunile Maiei Sandu: Institutul nu se află în subordinea Guvernului (VIDEO)

sursa: inj.md

Maia Sandu vrea să supună Guvernului, Institutul Naţional al Justiţiei, ceea ce este contrar principiilor care stau la baza creării INJ. Declaraţia a fost făcută de directorului Institutului, Diana Scobioală, la acuzaţiile aduse de premier, în cadrul unui briefing de presă.

INJ-ul a montat filmuleţ video în care răspunde la acuzaţiile Maei Sandu într-o formă mai neobişnuită.

"Doamnă prim ministru, vă îndemn să studiaţi Legea cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei şi veţi afla că INJ nu se află în subordinea Guvernului, respectiv, dumneavoastră nu deţineţi competenţa să-mi cereţi mie demisie. Am aflat că intenţionaţi să modificaţi legea şi să plasaţi institutul sub controlul guvernului, asta este o parctică asiatică şi vine în contradicţie cu principiile puse la baza creării instituţiei şi cu recomandările Consiliului Europei", a menţionat Diana Scobioală, directorul Institutului Național al Justiției.



Maia Sandu a vorbit şi despre practica de mituire în cadrul Institutului, la care şefa INJ solicită să-i fie prezentate dovezi, dar nu acuzaţii nefondate.



"Doamnă prim-ministru, după ce săptămâna trecută, chiar ministra Justiţiei a declarat că în Republica Moldova nu se mai aplică principiul prezumției nevinovăţiei, astăzi, nu mă mai miră acuzaţii nefondate şi neprobate. Dacă dumneavoastră deţineţi vreo informaţie contrară, nu înţeleg dece până în prezent aceste declaraţii nu iau forma unor sesizări concrete către organele competente şi să se materializeze în dosare penal", a punctat Scobioală.



Totodată, premierul a acuzat reprezentanții INJ că nu ar asigura domeniul justiției cu suficienți specialiști calificațişi cere să se identifice soluții pentru a tripla chiar din acest an, numărul de persoane care urmează a fi instruite la INJ, pentru profesia de judecător și procuror.



"Nu înţeleg dece mie îmi faceţi reproşuri cu privire la numărul mic de candidaţi instruiţi la INJ, în condiţiile în care nu INJ-ul stabileşte numărul de locuri scoase la concurs, este competenţa CSM şi CSP, care în fiecare an ne oferă aceste locuri, în dependenţă de funcţiile vacante. Apropo, înainte de a modifica legea vă dau o informaţie. Aveţi o rezervă de circa 60 de tineri instruiţi la INJ, promoţia 2017-2018 – 2019, care până în prezent aşteaptă rândul să fie angajaţi de CSM", a fost replica directorului Institutului Național al Justiției.



