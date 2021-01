REACŢIA fracţiunilor parlamentare la îndemnul PAS de a nu asigura cvorum la votarea unui nou Guvern

Eventuala votare a declarației prin care PAS le cere deputaţilor să nu vină la ședința legislativului, dacă va fi desemnat un candidat pentru funcția de premier, nu implică nicio responsabilitate juridică. Totuși, prin decizia de a aproba sau de a respinge acest document aleşii poporului vor transmite un mesaj politic privind necesitatea alegerilor anticipate. De această părere sunt unii analiști politici. Anatol Țăranu susține că nicio lege nu poate să oblige deputați să respecte angajamentele asumate printr-o declarație votată în plen.



"Nu există responsabilitatea juridică, altă există responsabilitatea politică, iar în aceste cazuri politicienii, de obicei, caută argumente pentru a explica, de ce angajamentul politic nu a putut fi realizat", a menţionat Anatol Țăranu.



Președintele fracțiunii Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, spune că nu vede vreo problemă în votarea declarației propuse de PAS, însă nu crede că aceasta va produce efecte.



"Alaltăieri am primit textul. S-a vorbit că vor fi discuții pe marginea acestui document, dar nu au avut loc, dar ea, cu părerea de rău, nu generează responsabilitatea și consecințele juridice", a declarat Alexandru Slusari.



Deputaţii Platformei "Pentru Moldova" susțin că inițiativa PAS depășește orice limită a bunului simț și manifestă iresponsabilitate față de cetățeni și faţă de instituțiile statului.



"Cam e aberantă situație că unii deputați propun altora ca organul legislativ să nu funcționeze și să impună această poziție. Nu vi se pare că noi am ajuns la chestiuni practic inadmisibile?", a menţionat Marina tauber, deputat al Platformei "Pentru Moldova".



Președintele PDM, Pavel Filip, a precizat că decizia de a vota sau nu proiectul declarației PAS va fi discutată sâmbătă, la ședința Consiliului Național Politic al formațiunii. Nici PRO MOLDOVA nu are încă o poziţie clară în acest sens.

Totodată, președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, a scris pe pagina sa de Facebook că socialiștii au luat act de inițiativa PAS, dar vor lua o decizie finală la ședința Consiliului Republican al PSRM.

Partidul Acțiune și Solidaritate le-a solicitat deputaţilor să voteze o declaraţie prin care se angajează că nu vor asigura cvorum la ședința legislativului, dacă președintele Maia Sandu va desemna un candidat pentru funcția de premier. Proiectul declarației conține şi două recomandări pentru şeful statului. Astfel, deputații îi solicită Maiei Sandu să sesizeze Curtea Constituțională pentru constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Legislativului imediat după expirarea celor 45 de zile în care au fost respinse cel puţin două solicitări de învestitură.

O altă recomandare este ca șeful statului să stabilească, după emiterea avizului Înaltei Curți, data noilor alegeri. Acest lucru s-ar putea întâmpla în prima zi de duminică după expirarea a 60 de zile de la emiterea decretului de dizolvare a Legislativului.

Sandu a declarat la o emisiune TV că săptămâna viitoare va anunţa următorul pas pentru declanşarea alegerilor anticipate.