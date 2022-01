Reacţia FC Florești, după ce echipa a fost exclusă din campionat pentru implicare în activități legate de manipularea meciurilor

Federația Moldovenească de Fotbal a detonat bomba în Divizia Națională chiar la început de an. FC Florești a fost exclusă din campionat pentru implicare în activități legate de manipularea meciurilor. Decizia a fost luată de Comitetul de Etică al Federației Moldovenești de Fotbal în baza rapoartelor companiilor experte internaționale, dar și a demersului Departamentului de Integritate al FMF.Conform informației publicate pe site-ului forului național de fotbal în vizor au fost șapte meciuri ale echipei FC Florești disputate în prima jumătate a anului trecut.În aceeași hotărâre se menționează că FC Florești este retrogradată în Divizia A, a doua ligă valorică a campionatului Moldovei.Hotărârea Comitetului de Etică al FMF poate fi atacată la Comitetul de Apel al forului de profil. Conducerea clubului respinge orice implicare în meciuri trucate și va face apel."Nu suntem categoric de acord cu această hotărâre. La dezbaterile ce au avut loc pe acest caz s-a constatat că nu doar pe FC Florești au venit așa rapoarte. Am întrebat de ce doar pe FC Florești? Le-am zis că voi practic un an de zile bateți doar în Florești. De ce? Pentru că echipa e cea mai slabă sau că e o echipă provincială, care e o organizație obștească? Ne-au spus că noi doar suntem primii. Vor urma și alte echipe. Nu știu ce fac alte formații, dar FC Florești cu certitudine joacă la capacitățile sale actuale.", a declarat Vladislav Manea, manager FC Florești.FC Florești era pe ultimul loc în clasament cu -6 puncte. Formația a mai fost sancționată din același motiv vara trecută, fiind depunctată.Echipa, care își juca meciurile de pe teren propriu la Tighina, este calificată și în sferturile de finală ale Cupei Moldovei, acolo unde trebuie să joace cu Sfântul Gheorghe Suruceni. Deocamdată nu se cunoaște dacă această partidă se va mai disputa.