REACŢIA EMOŢIONANTĂ a unui bebeluș, după ce-și aude mama pentru prima oară (VIDEO)

Un tată a publicat pe reţelele sociale o filmare emoţionantă cu reacţia fiicei sale în vârstă de patru luni care aude pentru prima dată vocea mamei sale datorită aparatului auditiv.



Britanicul a distribuit pe Twitter un filmuleţ care a emoţionat internauţii din toate colţurile lumii, notează BBC, citează adevarul.ro.

În imagini este surprins momentul în care porneşte aparatul auditiv al fiicei sale, Georgina, iar micuţa aude pentru prima dată vocea mamei.

Bebeluşul a fost diagnosticat în luna septembrie cu deficienţe grave de auz şi trebuie să poarte aparat auditiv în ambele urechi.

"Este minunată fiecare dimineaţă în care îi pornim aparatele auditive. Este mult mai fericită, mult mai atentă şi ne poate auzi vocile. Sunt încântat că acest filmuleţ a adus bucurie atâtor oameni din întreaga lume", a declarat tatăl micuţei pentru Sky News.

????When our daughter’s new hearing aids are turned on in the morning ????#happybaby @NDCS_UK @BDA_Deaf @NHSMillion pic.twitter.com/59GZSMgp5D