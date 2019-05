REACŢIA directoarei de la grădiniţa din Nisporeni în cazul educatoarei care a bătut copii. Colegii, ŞOCAŢI de cele întâmplate

Educatoarea surprinsă că abuzează fizic şi verbal câţiva copii de la grădiniţa "Povestea" din oraşul Nisporeni a fost demisă. Potrivit directoarei instituţiei, femeia lucra ca educatoare de un an şi jumătate şi niciodată nu a mai fost implicată în astfel de incidente.



"Angajata implicată în scandal a confirmat cele întâmplate, în urma unei explicaţii în scris, iar începând cu ziua de astăzi am eliberat-o din funcţie. În cadrul instituţiei am început o investigaţie şi împreună cu consiliul de etică analizăm situaţia dată", a menţionat Tatiana Cociu, directoarea grădiniţei "Povestea", Nisporeni.

Şi colegii de breaslă ai educatoarei sunt şocaţi de cele întâmplate.



"Este o fată tânără, liniştită. Nu ne-am aşteptat la un aşa caz, regretăm întâmplarea care a avut loc în grădiniţă, sperăm pe viitor să nu mai întâlnim aşa momente. Noi trebuie să fim mai precauţi cu copii şi să nu mai avem astfel de cazuri căci viaţa copiilor sunt în mâinele noastre", a precizat Aliona tabără, educatoare la grădiniţa "Povestea", Nisporeni.



Astăzi, directoarea instituţiei a chemat la grădiniţă părinţii pentru a discuta despre incident.

Poliţia din raion spune că s-a autosesizat pe marginea cazului şi urmează să identifice persoana din imaginile video, dar şi circumstanţele în care s-a produs incidentul.

Totodată, oamenii legii spun că nu au primit nici o plângere de la vreun părinte.

Potrivit poliţiştilor din Nisporeni, ultimul caz de violenţă faţă de minori a avut loc acum o lună, în grădiniţa "Licurici" din oraşul Nisporeni, atunci când o educatoare a lovit cap în cap doi copii.

Cazul este investigat de procuratură.Grădiniţa "Povestea" din oraşul Nisporeni este frecventată de circa 280 de copii.

Imagini scandaloase la grădiniţa "Povestea" din oraşul Nisporeni. O educatoare a fost surprinsă cum agresează fizic şi verbal câţiva copii. Incidentul s-a produs acum o săptămână, însă, imaginile video care surprind momentul, au fost postate abia astăzi, pe internet. Directoarea instituţiei spune că educatoarea a fost dată afară.