Reacția deputatului Radu Marian, după ce Consiliul Municipal Chișinău a votat majorarea tarifului la apă și canalizare

Acest vot urmează a fi contestat pe toată căile legale. Este reacția deputatului PAS Radu Marian, după ce Consilul Municipal Chișinău a votat pentru majorarea tarifului provizoriu la apă și canalizare până la 24 de lei.

Radu Marian mai spune că edilul Capitalei, Ion Ceban, se indignează că tariful pentru distribuirea apei la Chișinău este mult mai mic decât în celelalte orașe ale Republicii Moldova și a încercat să-i explice ce înseamnă conceptul microeconomic.

"Vreau să-i aduc aminte dlui Primar de conceptul microeconomic care se cheamă *economie de scară* (economies of scale). Astea sunt avantajele de cost pe care le obține o entitate care are operațiuni extinse (ex. mulți clienți, multă producție). Prin alte cuvinte, este mult mai ușor să redistribui costurile livrării apei pentru un oraș cu 700 mii locuitori, decât pentru un oraș cu 50 mii de locuitori. Tarifele vor fi mai mici în orașele mai mari. E logică elementară", a precizat Radu Marian.