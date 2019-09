Reacția deputatului Petru Jardan, după ce i-a fost retrasă imunitatea

Deputatul Partidului "Şor" Petru Jardan a venit cu o reacție după ce astăzi i-a fost retrasă imunitatea. Pe pagina sa de Facebook, Jardan a scris că a fost o încalcare gravă a procedurilor și drepturilor, prevăzute de Constituție.

"Fiind într-o deplasare peste hotare din motive personale, am transmis o cerere președintelui Comisiei juridice, numiri și imunități, Sergiu Litvinenco, prin care am motivat imposibilitatea prezentării la ședința de astăzi și am solicitat să fie numită sedința comisiei juridice, numiri și imunități, unde urmează să fie examinată cererea procurorului, în orice zi începând cu data de 24 Septembrie.

Comisia parlamentară nu a ținut cont de asta și a acceptat astăzi cererea Procurorului general interimar de ridicare a imunității mele de deputat în Parlament.

Toate acestea, se întâmplă în lipsa mea și fără a-mi oferi posibilitatea să-mi expun poziția atât în cadrul comisiei, cât și în plenul Legislativului, iar astfel se încalcă grav procedurile și drepturile, prevăzute de Constituție.

Confirm încă o dată pe această cale că voi reveni în țară pe 24 Septembrie și sunt dispus să mă prezint la organele de urmările penală, pentru înfăptuirea tuturor măsurilor ce se impun", a scris Jardan.

PUBLIKA.MD amintește că imunitatea lui Petru Jardan a fost ridicată cu voturile a 58 de deputaţi din Alianţa PSRM-ACUM. Parlamentarul din fracţiunea Şor a lipsit de la şedinţa Parlamentului, pentru că este plecat peste hotare. Acesta a solicitat ca subiectul să fie discutat lunea viitoare, când va reveni în ţară, dar membrii Comisiei Juridice i-au ignorat rugămintea. În acest sens, procurorul general interimar, Dumitru Robu, a motivat graba prin faptul că Jardan deja a întreprins acţiuni de nimicire a unor probe.

Potrivit anchetei, în perioada 2012-2014, atunci când Petru Jardan deținea funcția de director interimar al Aeroportului Internațional Chișinău, ar fi comis abuz de serviciu, creând condiții pentru concesionarea Aeroportului.

De asemenea, pe când era membru al grupului de lucru pentru elaborarea studiului de fezabilitate al acestui parteneriat public-privat, Jardan ar fi acționat în interesul unui grup criminal organizat, condus de Ilan Şor, și a indicat condiții de concesionare în defavoarea statului.