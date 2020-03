Reacţia consilierului premierului despre PROTESTUL din faţa Guvernului

Vitalie Dragancea, consilierul premierului Ion Chicu, şi-a exprimat opinia în contextul protestelor de astăzi de la Guvern.

"Pot să vă spun opinia mea. Eu observ un deficit de comunicare între asociaţiile veteranilor şi Consiliul Veteranilor de pe lângă prim-ministru care a fost resuscitat şi are menirea să colecteze şi să prioritizeze solicitările veteranilor şi să pregătească soluţii. Vizavi de revendicări, din păcate am auzit mai multe slogane şi nu am auzit revendicări, pentru că am fost jos.

Instituţia astăzi lucrează în regim încordat ca şi de obicei. De la faptul că în Piaţă sunt proteste, probleme în ţară nu sunt mai puţine şi toţi îşi fac treaba, cred că aşa este bine", a declarat Vitalie Dragancea.