Reacţia companiei care deţine fosta clădire a Hotelului Naţional, după ce Primăria a revocat autorizaţia de demolare a hotelului

Primăria Capitalei a revocat autorizaţia de demolare a clădirii fostului Hotel Naţional. Se întâmplă după ce vineri compania de turism care deţine edificiul a instalat un gard şi a blocat drumul public, spun autorităţile. Primarul Ion Ceban crede că proprietarii şi-ar fi dorit să înceapă demolarea construcţiei chiar dacă aveau actele expirate. Edilul propune includerea clădirii Hotelului Naţional în Registrul Monumentelor ocrotite de stat.

Primăria Chişinău a fost cea care anterior a autorizat demolarea clădirii. Totuşi, potrivit reprezentanţilor autorităţilor locale, compania s-a apucat de lucrări când documentul permisiv nu mai era valabil. Or autorizaţia a fost eliberată în iunie 2021, iar proprietarii edificiului ar fi trebuit să înceapă lucrările în termen de șase luni.



"Iată că ne-am pomenit că la sfârşitul săptămânii trecut, Hotelul Naţional se împrejmuieşte cu un gard improvizat din material. Pe lângă asta, este închis drumul public când nu era permisiune de la Primărie pentru aceste acţiuni. Percepția noastră, a executivului, este că, de fapt, s-a vrut intervenţia de demolare şi de învinuire a Primăriei de toate. Într-un final, Primăria a revocat autorizaţia de demolare a Hotelului Naţional", a spus Ceban.



Am solicitat o reacţie de la compania care deţine fosta clădire a Hotelului Naţional. Reprezentanţii acesteia ne-au informat că vor transmite presei un comunicat, după ce vor contesta pe toate căile acţiunile samovolnice ale angajaţilor primăriei Chişinău, care au demolat gardul instalat în jurul clădirii, şi că vor ataca dispoziţia de revocare a autorizaţiei de demolare, semnată de primarul Ion Ceban.



Primarul Ion Ceban a propus ca fostul Hotel Naţional să fie inclus în Registrul Monumentelor ocrotite de stat, pentru ca autorităţile să poată monitoriza ce se întâmplă cu edificiul.



"Dacă vă pasă cu adevărat şi ţineţi cu adevărat la acest edificiu, propun, ca să nu existe interpretări în spaţiul public, ca Hotelul Naţional să fie inclus de către Guvern în Registrul Monumentelor ocrotite de stat. Să o includeţi în Registrul Monumentelor ocrotite de stat, să fie clădirea naționalizată, reabilitată de către instituţiile guvernamentale cu participarea Primăriei Municipiului Chişinău", a declarat primarul Capitalei.



Am solicitat o reacţie de la reprezentanţii Ministerului Culturii, dar încă nu am primit un răspuns. Conform legii, o clădire poate fi inclusă în Registrul Monumentelor ocrotite de stat numai dacă întruneşte un set de criterii. De exemplu, edificiul trebuie să reprezinte un monument arhitectural şi să aibă valoare istorică.



Hotelul Naţional a fost dat în exploatare în anul 1978. Edificiul cu 16 etaje a făcut parte din rețeaua hotelieră sovietică „Inturist”.