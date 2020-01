Reacţia autorităţilor după ce un grup de hoţi a băgat frica în oamenii din satul Mingir

Un grup de hoţi a băgat frica în localnicii din comuna Mingir, Hânceşti, după ce au furat bani şi bunuri din mai multe case. Oamenii nu mai pot dormi liniştiţi, pentru că indivizii pătrund în locuinţe şi fură tot ce le cade sub mână. În doar o lună, aceştia au prădat cel puţin şapte case, de unde au furat bani, dispozitive electronice, păsări şi chiar produse alimentare.

Bărbatul din imagini este primul care a avut de suferit de pe urma hoţilor. Pentru că ne-a cerut să-i protejăm identitatea, acesta ne-a vorbit cu spatele. Bărbatul povesteşte că acum o lună, hoţii i-au sustras din casă 12 mii de lei şi chiar cei 43 de lei din ghiozdanul copilului. Victima ne-a arătat şi câteva poze cu locuinţa, pe care a găsit-o devastată după ce infractorii au dat lovitura.



"Pe 29 decembrie eu cu soţia şi copii am plecat la Hânceşti. Când ne-am întors acasă soţia a intrat în ogradă, a văzut geamul deschis şi a ferit perdeaua şi când s-a uitat toată camera ceea era întoarsă. Totul era distrus. Au distrus toate cărţile, venietele, fotografiile, tot ce am avut."



Şi alţi localnici spun că trăiesc cu frica în sân, întrucât hoţii acţionează atât ziua, cât şi noaptea.



"Eu sunt tânăr, nu mă tem eu. Mă tem pentu copiii mei. Eu mă tem pentru bătrâni, am mamă. Toţi se tem. La moment se teme să stea în casă să doarmă."



"Ne încuiem în casă cu copiii. Foarte straşnic."



"La toată lumea le e frică deja. Au intrat şi la un prieten de al meu, au intrat şi la un moş mai bătrân."



Primarul comunei spune că hoţii acţionează şi în localităţile apropiate, precum satele Cărpineni şi Voinescu.



"Am avut şedinţa consiliului local la care s-a discutat situaţia din localitate. Au fost invitati de la inspectoratul de poliţie Hânceşti pentru a avea şi noi mai multe informaţii. Ne-am determinat ca iluminarea stradală să meargă pe perioada nocturnă în continuu", a declarat Ilie Chiţanu, primarul comunii Mingir.



Potrivit poliţiei din Hînceşti, toate cazurile de sustrageri de pe teritoriul comunei Mingir au fost înregistrate și se examinează. Printr-un comunicat de presă oamenii legii ne-au spus că există câţiva suspecţi, alţii urmează să fie identificaţi, dar au refuzat să ofere mai multe detalii.