Reabilitarea casei bătrâneşti din Molovata Nouă, raionul Dubăsari, se apropie de final. Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Reabilitare a Monumentelor care a cumpărat casa construită în anii 50 spune că au fost efectuate 95% din lucrări. Peste o lună, muzeul va primi vizitatori. Cei care îi vor trece pragul au posibilitatea să vadă cum trăiau ţăranii pe vremuri: vor merge la prăşit, vor face mămăligă şi vor ajuta la obţinerea vinului.

Primul pas a fost reconstrucţia casei de bază, cu cămară, tindă şi casa mare. Toate obiectele din curte au fost donate de localnicii din Molovata Noua şi din alte sate.



"Suntem în cămara, este odaia de bază a ţăranului, era o odaie de lucru, era o odaie de odihnă. Aici în cămară noi am păstrat în autenticitate ei acea lejancă, deci am expus colecţia de prosoape, de covoare. Casa mare este odaia rece a ţăranului, este cea mai importantă piesă. De aici se încep cele mai importante sărbători."



În bucătăria de vară vor putea fi cazaţi cei care doresc să înnopteze la muzeu.



"Aici, avem iarăşi un laborator multifuncţional este tot o lejancă este o plită de preparat mâncarea, deci cuptoraşul şi respectiv soba."



Vizitatorii vor putea urmări filme ce reflectă specificul locului şi viaţa de zi cu zi a ţăranului. Unul dintre documentare va fi "Hora Satului" din 1978. Un alt punct de atracţie din gospodăria tradiţională este bordeiul. Pentru un plus de autenticitate, oamenii vor gusta fructe şi legume obţinute pe plan local.



"Bordeiul sau beciul ţăranului, aici se păstrau toate produsele, surplusul de producţie şi aici vom finaliza mereu excursia, făcând o degustare din acele produse pe care le-a crescut ţăranul."



Inițiativa face parte din proiectul „Renaștem satele Moldovei”, lansat de Ion Ştefăniţă, prin care-şi propune să dea o nouă viaţă gospodăriilor rămase fără stăpân. Imobilul a costat câteva mii de euro iar inaugurarea muzeului va avea loc în 28 august, de hramul satului, când este prăznuită Adormirea Maicii Domnului.