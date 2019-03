RAZII DE PRIMĂVARĂ în țară. Zeci de şoferi indisciplinaţi au fost traşi pe dreapta de polițiști

Zeci de conducători auto indisciplinaţi au fost trași pe dreapta de inspectorii de patrulare care au demarat o serie de razii pentru a-i identifica pe vitezomani. Două radare au fost amplasate în municipiul Bălţi şi la intrarea în oraşul Orhei. Raziile vor dura timp de o lună, iar locul radarelor va fi schimbat periodic.

Şoferii opriţi de inspectori au fost verificaţi şi în baza numerelor de înmatriculare, pentru a vedea dacă mai au şi alte încălcări.



”Aveți o încălcare pe data de 06.09.2018. Tot e cu depășirea limitei de viteză.”



”- Amenzi neachitate nu aveți?

- Dăunăzi am încălcat. Chiar ieri am avut de achitat o amendă, dar mai am încă două zile la dispoziție.”



”Am vreo 30 de ani n-am niciun ștraf. Mie parcă mi-a părut că merg cu 60 - 57, dar ei zic că e mai mult olecuțică, dar eu știu ..”



”- Acolo drumul e bun, dar e pus 50 pe oră, asta nu-i drept. Unde drumul e bun se poate de mers și 70.

- Dumneavostră cu cât ați mers?

- Nu știu, cu 73. Asta-i normal, că acolo satul e într-o parte.”



Alți conducători auto spun că habar n-aveau de alte sancţiuni pentru că nu au primit nicio înștiințare.



”Nu le am. Nu o venit nicio scrisoare acasă, nu a venit nimic.”



”- De ce nu ați achitat amenda până acum?

- Nu a venit chitanța acasă sau raportul ista cum se mai cheamă ...”



INP organizează astfel de razii de câteva ori pe an.



”Pe parcursul săptămânii viitoare vor fi desfășurate acțiuni de prevenire şi în rândul motocicliștilor și neapărat acțiuni de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor, mai ales cei care traversează strada neregulamentar”, a declarat ALINA BUNGHEZ, ofițer de presă INP.



Oamenii legii spun că în perioada caldă, numărul vitezomanilor creşte, ceea ce duce la creşterea numărului de accidente.