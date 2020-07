Raze de speranţă pentru familia Stegărescu din raionul Ialoveni! Au început să vină ajutoarele

Raze de speranţă pentru familia Stegărescu din satul Ruseştii Noi, raionul Ialoveni. După ce postul nostru de televiziune a relatat drama prin care trec cei cinci copii alături de părinţii lor bolnavi au început să vină ajutoare. Familia Stegărescu a fost vizitată de mai mulți preoți de la Centrul Social - Misionar al Catedralei ”Înălțarea Domnului” din Capitală, care au venit cu daruri. Clericii le-au adus un frigider, un televizor, produse alimentare, haine, încălțăminte și bani. Soții au șapte copii, iar doi deja și-au creat familiile lor. Ceilalți locuiesc cu părinții, iar mezinul s-a născut la începutul acestei luni.



"Haide, vină şi tu la lelea. Pune-te aici pe pat."



Soții Stegărescu și-au cumpărat o casă cu cinci mii de euro. Niciunul din ei nu este angajat. Maria este mai mult prin spitale cu nou-născutul, care are o problemă cu inima, iar Victor a avut recent o intervenție chirurgicală.



VICTOR STEGĂRESCU, locuitor al satului Ruseştii Noi, Ialoveni: "Niciodată nu m-am gândit că vom ajunge în aşa situaţie. Eu aş întoarce înzecit dacă ne-ar ajuta. Acum suntem în aşa o situaţie că merge din rău spre mai rău. M-a luat şi pe mine boala, chiar dacă nu-i aşa grav, dar când am mai auzit că şi soţia are probleme de sănătate."



Persoanele care nu sunt indiferente faţă de greutăţile familiei Stegărescu şi vor să o ajute, o pot face la numărul de telefon:

060 12 15 03.

CITEŞTE ŞI O familie cu şapte copii, în pragul disperării. Au rămas fără casă şi fără sursă de venit