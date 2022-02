Războiul i-a luat prin surprindere: O fetiță de 11 ani din Ucraina și-a luat cu ea vioara, în loc de jucării

Războiul din Ucraina a luat prin surprindere mii de civili, care peste noapte au devenit refugiați. Departe de casă, adulții și copiii încearcă să-și reia viața. Familia Bodarev se numără printre ei. Anastasia de 11 ani a luat cu ea o vioară, în loc de jucării. Ea este laureat al mai multor concursuri internaționale și trebuie să facă repetiții în fiecare. Fata este sigură că, indiferent de ce se va întâmpla, instrumentul muzical trebuie să fie cu ea.

„Când Anastasia a împlinit un an, am invitat ansamblul "Viola". Anastasia începuse deja să meargă, s-a apropiat de violoniști și a început să bată ritmul. Ne-am dat seama că are talent.”, a menționat Ana Bodarev, mama.

Familia a aflat despre începutul războiului în timp ce îndrepta spre o școală din Odesa.

„Am parcurs un drum lung, ne-am oprit la o benzinărie, iar bărbații mi-au spus că unde ne ducem se împușcă. Am întrebat ce fel de împuşcături? Ei au spus că acolo sunt explozii și nu trebuie să mergem acolo.”, a relatat Anastasia.

Așa au pornit la Chișinău. Acasă au rămas prietenii și rudele. Ei speră să revină în curând în Ucraina.

„Oamenii, politicienii, cu toții trebuie să ajungem la un acord. Pentru că oamenii mor, băieții tineri sunt copiii cuiva, au părinți.”, a adăugat mama.

Anastasia și mama ei au fost adăpostite de Zinaida Skripnik, din Chișinău. Cele două familii au făcut cunoştinţă acum câțiva ani într-o stațiune din Ucraina.

În ziua filmării acestui reportaj, familia Bodarev a decis să plece într-o altă țară, unde va aștepta sfârșitul războiului.