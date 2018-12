Războiul dintre Qualcomm şi Apple continuă. Un tribunal a interzis iPhone-urile vechi în China

Războiul dintre Qualcomm şi Apple continuă, producătorul de procesoare reuşind să înscrie o primă victorie împotriva producătorului de smartphone-uri în China. Tribunalul din Fuzhou a decis în urma audierilor să interzică comercializarea modelelor mai vechi de iPhone pe teritoriul Chinei, întrucât acestea încalcă două brevete pentru care nu sunt plătite licenţe. Această hotărâre nu afectează însă cele mai noi modele din gamele iPhone XS şi XR, scrie go4it.ro.

Chiar dacă această decizie nu va avea efect imediat, Apple pornind deja o procesul de apel în China, victoria Qualcomm pe termen scurt este cel puţin interesantă.

Conform reprezentanţilor Apple, cele două brevete menţionate în tribunal nici măcar nu au fost menţionate anterior, întreaga dispută pornind de la licenţe pe care Apple a refuzat să le plătească, care făceau referire la tehnologii de încărcare şi conectare la reţelele telecom, care acopereau o plajă prea mare de tehnologii, indiferent dacă hardware-ul Qualcomm era sau nu utilizat în dezvoltarea de dispozitive.

Aparent, motivul pentru care Apple a pierdut în prima instanţă este faptul că echipa sa legală nu era pregătită pentru aceste acuzaţii.

Cele două brevete fac referire la modificarea şi redimensionarea fotografiilor şi gestionarea aplicaţiilor folosind un ecran tactil. Aceste brevete sunt extrem de generaliste şi ar putea fi folosite pentru a taxa toţi dezvoltatorii de smartphone-uri din lume.

Momentan, decizia judecătorească interzice comercializarea dispozitivelor iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus şi X în China, însă modelele iPhone XS, XS Max şi XR nu sunt menţionate. Având în vedere cât de generale sunt cele două brevete, este curios faptul că cele mai noi modele nu sunt de asemenea interzise.

Cel mai probabil, Apple a modificat în iOS 12 aceste funcţii pentru a ocoli astfel de brevete, iar această verisune vine pre-instalată pe dispozitivele noi.

Una dintre strategiile pe care Apple le-ar putea aborda ar fi să ceară unui judecător din California să interzică aplicarea acestor decizii din China până când se soluţionează legal disputa referitoare la neplata licenţelor.

Există deja un precedent într-o situaţie similară, când Samsung a reuşit să anuleze o decizie similară în China, atunci când Huawei a încercat să interzică comercializarea telefoanelor sale pe teritoriul ţării.

Momentan nu avem un termen public pentru momentul în care ar trebui să intre în vigoare retragerea dispozitivelor iPhone din China, însă cu siguranţă Apple va lupta cu toate forţele să împiedice acest lucru.

China este acum cea mai mare piaţă pentru smartphone-uri din lume şi generează 20% din veniturile Apple la nivel mondial.