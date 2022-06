Războiul din Ucraina a afectat activitatea profesională a milioane de oameni

Războiul din Ucraina distruge vieţi, desparte familii şi afectează activitatea profesionale a milioane de oameni. După izbucnirea conflictului, mulţi dintre cetăţenii ţării vecine au rămas fără locuri de muncă şi sunt acum nevoiţi să accepte orice slujbe doar ca să-şi poată întreţine familiile şi să facă faţă cheltuielilor.

Denis Zupkin este un cunoscut prezentator ucrainean care până la război era gazda mai multe festivaluri, concerte şi concursuri, dar războiul a pus pe pauză aceste evenimente. Ca să supravieţuiască, el este nevoit să lucreze în calitate de taximetrist.



"Acesta este M1 Music Award. Ce avem mai departe după scenariu?

- Mai departe avem nominalizările."



"Acum lucrez în calitate de taximetrist la Kiev. Sunt obligat să fac asta pentru că nu am venituri, iar ceea ce am adunat am cheltuit foarte repede. Am doi copii, familie, un câine, apartament luat în chirie pentru care trebuie să plătesc."



Războiul a întors pe dos şi viaţa dansatorului şi coreografului ucrainean Alexei Busko. Pentru că acum nu mai poate face bani din această activitate, el a fost obligat să-şi găsească o altă ocupaţie.



"Aşa s-a întâmplat că nu am ce face în domeniul meu de activitate. Toate evenimentele au fost oprite şi sunt obligat să lucrez în construcţii."

Nikita Primenko este cameraman. El provine din regiunea Doneţk, iar în 2014, când au început acolo violenţele a fost nevoit să plece la Kiev, unde s-a dezvoltat din punct de vedere profesional. Acum însă repară motociclete într-un garaj din capitală.



"M-am angajat aici pentru că nu am ajutor. Nu am bani de trai şi nici pentru a plăti chiria pentru un apartament. Sunt din Doneţk şi nu am aici casă."



Potrivit ONU, de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în jur de 30 la sută dintre cetăţenii ţării vecine şi-au pierdut locurile de muncă.