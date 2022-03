Războiul a pus pe pauză exporturile şi importurile din Rusia și Ucraina. Ne așteaptă scumpiri în lanţ

Războiul declanșat de Rusia a pus pe pauză exporturile şi importurile din cele două ţări implicate în conflict. Din acest motiv, Moldova este în căutarea altor pieţe de desfacere, iar importatorii încearcă să identifice căi alternative de unde să aducă mărfuri pentru a suplimenta stocurile necesare. Unii experţi economici susţin că asta va genera, inevitabil, scumpiri în lanţ pentru produsele care ajungeau din Ucraina şi Rusia.Moldova exporta în Federaţia Rusă şi Ucraina fructe şi nuci, băuturi alcoolice, îmbrăcăminte, aparate şi dispozitive mecanice, dar şi produse farmaceutice."Noi exportăm în Federaţia Rusă în jur de 240 de milioane de dolari în condiţiile în care exporturile noastre constituie 3 miliarde. În Ucraina exportăm de 70 de milioane. Deci avem 240 şi cu 70, 310, asta e cam 10 la sută din toate exporturile noastre.", a declarat Veaceslav Ioniță, expert economic.Cei mai afectați sunt producătorii de mere din Moldova."Producţia noastră de fructe este o treime din tot exportul în Federaţia Rusă. De aceea Guvernul trebuie să se gândească ce facem noi cu aceşti fermieri. Asta este prima ramură care va fi afectată", a declarat Veaceslav Ioniță, expert economic.Directorul executiv al Asociaţiei Moldova Fruct, Iurie Fală, susţine că, în prezent, în depozitele frigorifice din ţară se păstrează peste 120 de mii de tone de mere. De opt zile, însă, niciun fruct nu a fost exportat, iar pierderile vor fi inevitabile, susţin experţii."Noi înţelegem că pe termen foarte scurt să identificăm parteneri pentru aşa cantitate nu este o sarcină foarte simplă. Nu este simplă situaţia pentru că este o concurenţă mare la mere. Uniunea Europeană, recolta în 2021 are cu un milion de tone mai multe mere comparativ cu anul precedent.", a declarat Iurie FALĂ, director executiv Moldova Fruct.Până la declanșarea războiului, Moldova cumpăra din Ucraina lemn, metal, țigări, cabluri, produse din carne, lactate, produse de panificație, precum și medicamente. După ce au fost stopate importurile de mărfuri din cele două ţări implicate în conflict, reţelele de distribuţie din Moldova s-au văzut nevoite să-şi caute, de urgenţă, alţi furnizori."Pentru a ajuta reorientarea importurilor am luat deja anumite decizii cum ar fi certificarea automată pentru produsele care vin din UE, astfel ca să nu fie necesară certificartea din partea ANSA în plus la certificarea deja existentă.", a declarat Natalia Gavrilița, prim-ministrul Republicii Moldova.Războiul a perturbat şi toate căile de transport tradiţionale. Astfel, mai multe containere care urmau să ajungă în Moldova prin porturile ucrainene au fost redirecționate spre portul din Constanța, România."Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale a discutat cu partenerii externi a discutat acceptarea standartelor, de exemplu, a containelor, astfel ca să poată fi facilitat fluxul din Uniunea Europeană. ", a declarat Natalia Gavrilița, prim-ministrul Republicii Moldova.Potrivit experţilor economici, anual, Moldova importă din Ucraina şi Federaţia Rusă mărfuri în valoare totală de peste 1,2 miliarde de lei.