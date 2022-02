Război în Ucraina: 198 de oameni, printre care trei copii au fost ucişi în urma atacurilor lansate de ruși

Capitala Ucrainei a fost sub asediu noaptea trecută. S-au dus lupte grele, dar Kievul rezistă atacurilor lansate de ruși. Potrivit ministerului de Externe al Ucrainei, Kremlinul a lansat o operațiune militară de amploare pentru a captura capitala ţării. Au fost auzite explozii în câteva părți ale orașului.

Un bloc cu 20 de etaje din sud-vestul Kievului a fost distrus parțial de o rachetă. Autoritățile ucrainene au publicat un video cu momentul în care obuzul lovește clădirea.



Ministerul Apărării din Ucraina a publicat, de asemenea, imagini cu echipa de intervenție care evacuează o persoană din clădirea bombardată.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a postat pe contul său de Twitter imaginile cu blocul distrus şi a condamnat atacul trupelor ruseşti. În mesajul său, oficialul cere lumii izolarea completă a Rusiei, expulzarea ambasadorilor și ruinarea economiei ruse.



Ulterior, Zelenski a venit cu un mesaj în care anunţă că armata ucraineană a reuşit să respingă atacul rusesc asupra Capitalei.



„Am rezistat și am respins cu succes atacurile inamice. Luptă continuă în mai multe regiuni și orașe ale țării noastre. Acum știm ce apărăm: țara, pământul și viitorul copiilor noștri. Kievul și orașele cheie din apropierea capitalei sunt controlate de armata noastră.”



Pe fondul atacurilor aeriene, locuitorii şi-au petrecut a doua noapte în staţiile de metrou, transformate în adăposturi. Tot acolo, noaptea trecută, o femeie de 23 de ani a adus pe lume o fetiţă. Imaginile cu micuța Mia au apărut pe un grup de Telegram.

Pe reţelele de socializare apar tot mai multe fotografii şi filmuleţe cu cei mici care transmit mesaje emoționante.

„Nu vreau să mor. Vreau totul să se termine mai repede. M-am trezit de la explozii azi și am înțeles că e război.”



Iar imaginile publicare de cei de la The New York Times surprind bebeluși născuți prematur, care sunt îngrijiți de medici într-un adăpost antiaerian din Ucraina.



Ministrul Sănătății de la Kiev a anunţat că 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucişi de la începutul războiului.