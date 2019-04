Război în familia lui El Chapo! Soţia celui mai mare traficant din lume a devenit rivală cu fiica acestuia

El Chapo se afla in inchisoare.

Cel mai mare traficant din lume, El Chapo Guzman, are sanse mari sa stea toata viata in inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de toate capetele de acuzare, in procesul ce are loc in New York. Pana in iunie, judecatorul va da si sentinta in cazul lui El Chapo, scrie sport.ro

Pana atunci, mai multi membri se lupta pe putere in imperiul de 9 mililarde de dolari lasat in urma de traficant. Daca barbatii din familia Guzman se lupta pentru suprematie pe piata drogurilor, se pare ca nici femeile nu se lasa mai prejos.

Sotia si una dintre fiicele sale au devenit rivale pe piata... modei! Alejandrina, fiica din prima casnicie a lui El Chapo, si Emma, actuala sotie, au dezvoltat separat un brand de haine cu numele lui El Chapo.

Fiica traficantului are brandul "El Chapo 701", care vinde tot felul de produse, de la sepci la tricouri si chiar alcool si tigari cu numele tatalui ei, in timp ce Emma a scos recent brandul "El Chapo Guzman", ce va vinde huse de telefon, sepci si tricouri cu numele cunoscutului traficant de droguri.

Cele doua branduri au devenit rivale pe piata din Mexic, insa sotia mexicanului incearca sa patrunda si pe piata din SUA, acolo unde va obtine venituri si mai mari. Presa din SUA scrie ca relatia dintre cele doua nu este deloc una buna, iar lansarea noului brand pare sa inrautateasca relatia.