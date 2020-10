Râuri înnămolite în urma inundațiilor de la Comrat

Inundaţiile recente din Comrat au scos din nou în prim plan problema râurilor înnămolite. De la independenţă încoace, Republica Moldova nu a aplicat nicio strategie ecologică care să salveze râurile. In schimb avem peste 30 de moldoveni care au murit în inundaţii, dar şi pierderi de sute de milioane de dolari. În prezent, Guvernul vrea o campanie naţională de curăţare a tuturor fluviilor, însă ecologiştii clasează iniţiativa ca pe o spălare de bani.Şi la sfârşitul lunii iunie, cu inundaţii grave s-au confruntat zeci de localităţi din raioanele Ialoveni şi Hânceşti. Edilii spun că, de fiecare dată, prognozele meteo care anunţă ploi le dau fiori."Râul Cogîlnic nu a fost curăţat de 40 de ani. Hânceştiul este pe deal, încoace e vale şi toate apele din deal se scurg în vale în râu şi avem probleme mari cu drumurile, gurile de scurgere" , a declarat primarul de Hâncești, Alexandru Botnari.Costul lucrărilor este estimat la aproape 20 de milioane de lei, bani pe care bugetul local nu-i are şi nici nu au putut fi găsiţi în altă parte."Ministerul finanțelor în mare parte alocă bani pentru întreţinerea instituţiilor de mediu, salarii, chiria spaţiilor şi mai există un fond ecologic naţional, care este devastat de proiectul de alimentaţia cu apă în proporţii de 80 la sută şi respectiv nu avem proiecte de mediu."În ţara noastră, chiar şi cel mai mic pârâu poate prezenta pericol de inundaţii, atunci când plouă. Şi asta din cauza agricultorilor care îşi extind terenurile chiar până la maluri. Prin urmare, în lipsa unei fâşii de protecţie, la fiecare ploaie, primul strat de pământ ajunge în râu. În plus, cele 6 mii de baraje construite de-a lungul râurilor au încetinit cursul acestora şi le-au lipsit de capacitatea de a se autocurăţa.""De exemplu debitul de apă a râului Răut era de 12 metri pe secundă în anii 60, astăzi, este de 6 metri pe secundă."Responsabili de la Instituţia "Apele Moldovei" ridică din umeri şi spun că investiţiile de reabilitare a râurilor ar fi exorbitante, iar bani suficienţi nu există. De exemplu, doar pentru curăţarea rîului Bîc, pe tronsonul Străşeni - Chişinău guvernul României, s-a oferit anterior să acorde un credit nerambursabil de 15 milioane de euro, bani care au fost ulterior retraşi din cauza politicului. Vicedirectorul instituţiei, Radu Cazacu, ne-a promis un interviu prin telefon, însă, timp de două zile, aşa şi nu a mai răspuns la telefon. Acesta ne-a spus doar că ultima oară râurile au fost curăţate prin anii 2005 - 2007.Deşi, după dezastrul de la Comrat, Guvernul a decis că ar fi mai econom să curăţe toate râurile din ţară, decât să achite compensaţii oamenilor pentru pagube, ecologistii cred că problemele ar trebui rezolvate în ansamblu."Asta înseamnă ori spălătorie de bani uriaşe care se vor face sau se va curăţi pe doi trei ani. Să aloci sute de milioane de lei din bugetul republicii să curăţi râurile care se vor înnămoli peste câţiva ani la loc dacă tu nu ai grijă e zona de protecţie.""Să planteze arbori sau să pună iarbă, dar pentru că ei nu obţin un venit din prelucrare, ci întreţinere, să fie subvenționați, aşa programe există şi în alte ţări."Următor pas ar fi, potrivit ecologiştilor, înjumătățirea numărului existent de lacuri de acumulare. Acest lucru ar permite creşterea debitelor râurilor şi redobândirea proprietăţii de autocurăţare. Cele mai grave inundaţii au avut loc în anii 1994 şi 2010. Atunci au decedat 31 de persoane, iar pagubele au fost estimate la 141 de milioane de dolari.