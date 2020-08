Râul Botna a secat: Locuitorii din comuna Gangura se plâng că nu au unde își adăpa animalele

Locuitorii din comuna Gangura, Ialoveni, se plâng că nu au unde își adăpa animalele, după ce râul Botna care trece prin sat a secat. agricole. În localitate sunt în jur de 50 de bovine și capre, iar sătenii spun că au rămas fără singura sursă de apă.



”Aseară vacile erau pline de nămol. Vin acasă însătate și el o strigat la oameni că nu-i apă.”



”Sunt niște lideri pe aici, eu nu știu cine mai sunt și udă masivele de porumb. Aici o închis apa, o făcut baraj”.



Anastasia Tertea are patru capre, iar din cauza că animalele nu beau suficientă apă, dau și mai puțin lapte.



ANASTASIA TERTEA, locatară: ”Avem vreo câteva căprițe și nu le avem cu ce le adăpa. Lapte nu dau același. Patru capre îmi dădea la cinci litri, dar acum nici trei.”



Și Natalia Carapangea spune că va fi nevoită să vândă cele două bovine din cauza că nu are unde să le adape.



NATALIA CARAPANGEA, locatară: ”O să vindem vacile și gata. O să ne lăsăm de tot. Cum să o ținem acasă. Noi la 70 de ani, să-i aduc cu brațul mâncare să o hrănesc. Nu avem putere”.



Unii săteni spun că acum o lună un agent economic a construit un dig în calea apei de pe râu.



”Ei aici mulți sapă și nici numai atragi atenția cine-i. Acolo este o seră și mai mult aceștia care udă sapă. Acolo era un fel de mașină care pompează apa și o duce la livezi”.



Am mers la fața locului, iar acolo am surprins un bărbat, care s-a dat drept stăpânul terenurilor agricole. Acesta, însă, s-a aratat indignat și a refuzat să ne ofere mai multe detalii.



Primarul comunei Gangura, Marcel Bobeica, spune că nu este pentru prima dată când agenții economici din satele vecine construiesc baraje.



MARCEL BOBEICA, primarul comunei Gangura: ”Astăzi am după ce am primit sunete din partea localnicilor, am depus un demers către Inspecția Ecologică Ialoveni. Mi-a dat asigurări că se vor deplasa săptămâna viitoare în teritoriu cu un control.”



Am mers și la Primăria din Răzeni, de unde ar fi agenții economici, însă edilul Ion Crețu nu era la birou. La telefon, acesta ne-a spus că nu cunoaște despre problemă.



” Nimeni încă nu s-a plâns, din momentul în care sunt eu la Primărie.

- Domn primar, vă dați seama, aici e o catastrofă când un râu seacă.

- Corect, catastrofă, dar nu-i cine știe ce mare catastrofă”.



Şeful interimar al Inspectoratului Ecologic din Ialoveni, Maxim Caliniuc, ne-a spus că ştiu despre problemă, însă vor interveni săptămâna viitoare.