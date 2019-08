Râul Bâc, o adevărată bombă ecologică. Locuitorii oraşului Anenii Noi se plâng de un miros mai respingător decât de la o staţie de epurare

Râul Bâc a devenit o adevărată bombă ecologică. Mai mulţi locuitorii ai oraşului Anenii Noi se plâng că, pe timp de vară, în localitatea lor persistă un miros mai respingător decât de la o staţie de epurare. Potrivit lor, sursa acestui iz respingător este râul Bîc, care trece prin localitate, şi aduce în loc de apă murdărie şi resturi menajere.



"Noi mergem până la tomberon cu masca pe faţă, pentru că e imposibil. Influenţează mult asupra sănătăţii, copilul meu nu poate respira, pe mine mă dor ochii."



Îngrijoraţi de starea mediului în care trăiesc, dar şi a sănătăţii lor, oamenii au ieşit a protest în centrul oraşului.



"De două luni, practic nu deschidem geamurile. Acasă pereţii sunt îmbibați de miros urât. Nici nepoţii nu-i putem lua pe vară, pentru că ne spun că le este amar în gură."



Olga Corsun trăieşte chiar aproape de râu. Femeia spune că se bucura cândva de priveliştea minunată, iar acum nici nopţile nu mai poate dormi

din cauza mirosului pătrunzător.



"Soţul meu doarme foarte rău, precum la o staţie de epurare. Te simţi boschetar, e imposibil să dormi în propria casă. Miroase îngrozitor", a declarat Olga Corsun, locuitoarea oraşului Anenii Noi.



Dacă nu vor fi luate măsuri, oamenii ameninţă că vor merge la Chişinău să protesteze.



"Vom merge cu pancarte să cerem să se schimbe ceva. Altfel, în afară de discuţii, la noi nimic nu se face."



Primarul oraşului spune că nu poate lupta singur cu situaţia creată şi a cerut ajutorul instituţiilor abilitate, doar că deocamdată nimeni nu a reacţionat.



"Ca primar eu m-am adresat la direcţia Inspecţia pentru Protecţia Mediului şi la ANSA. De la ANSA am primit o respingere, iar ecologii aşa şi nu mi-au răspuns. Mai mult de atât, m-am înscris la o consultare la ministrul Agriculturii, care are în subordine departamentul ecologic, dar încă stau în rând şi nimeni nu m-a primit"a declarat Veaceslav Bondari, primarul oraşului Anenii Noi.



Revoltaţi de inacțiunea responsabililor, locuitorii oraşului Anenii Noi au mers şi la Direcţia Inspecţia pentru Protecţia Mediului din Anenii Noi, însă acolo nu au găsit pe nimeni. Contactat telefonic, şeful direcţiei ne-a comunicat că situaţia ecologică a râului este investigată.



"La moment nu ne putem expune cu exactitate care este cauza acestui miros, dar presupunem că are loc scurgerea apelor uzate, din care cauză este acest miros. Urmează să fie prelevate probele de la laborator."



Responsabilii au promis în cel mai scurt timp să stabilească cauza mirosului respingător din zonă şi să găsească şi o soluţie.