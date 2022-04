Răsturnare de situație pe arena politică din România. Florin Cîțu a demisionat de la șefia PNL

Florin Cîțu a anunțat sâmbătă că și-a depus demisia din funcția de președinte PNL.

„Tot ceea ce am făcut în această funcție, de când am preluat funcția de ministru al Finanțelor, premier și această funcție de președinte PNL, am luat decizii pentru binele României", a declarat Florin Cîțu în fața sediului PNL.

"Aş fi vrut să îmi prezint demisia în faţa colegilor mei. Nu s-a putut, nu au fost acolo, aşa că doar am înregistrat-o la partid. Din acest moment am demisionat din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal", a mai declarat Cîţu.

Florin Cîțu spune că nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului, scrie Digi24.

„Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție".